Il 13 aprile è il #TameImpalaDay!

In occasione delle due date italiane dedichiamo una giornata intera al progetto di Kevin Parker, quello che su Kalporz chiamiamo #Day.

I Tame Impala, il visionario progetto musicale dell’artista australiano, sono tornati l’anno scorso con un album controverso, “Deadbeat”, uscito il 17 ottobre 2025 su Columbia Records, e che non ha ricevuto molti consensi. Anzi, la critica in blocco (strano, di solito si fa fatica a riscontrare una tale “unanimità”…) lo ha stroncato, e anche noi qui su Kalporz.

Questo non toglie nulla all’importanza del progetto, che ha rinnovato agli inizi degli anni Dieci lo stesso rapporto del rock con la psichedelia, flirtando poi con il pop e oggi con certi beat di cultura techno. Nel 2012 vinse i nostri Kalporz Awards con il suo secondo album “Lonerism”.

Kevin Parker negli anni ha ottenuto quattro nomination ai GRAMMY Awards, portando a casa la vittoria nel 2024 grazie alla collaborazione con i Justice per il brano “Neverender”. In patria, l’Australia, ha collezionato ben 13 ARIA Awards e 27 nomination. Ha vinto un BRIT Award come Best International Band e ha ottenuto nomination per due Billboard Music Awards e un American Music Award.

Negli Stati Uniti diversi suoi brani hanno raggiunto la vetta delle classifiche alternative, tra cui i singoli “Lost In Yesterday” e “Is It True”. L’inno generazionale “The Less I Know The Better” ha superato quota 2 miliardi di stream, entrando a pieno titolo nell’esclusivo Billionaires Club di Spotify.

Parallelamente alla sua produzione discografica, Parker si è imposto come autore e produttore di livello, collaborando con alcuni dei nomi più importanti della musica mondiale: da Dua Lipa a The Weeknd, da SZA a Lady Gaga, passando per Travis Scott, Mark Ronson, Gorillaz, Thundercat, Kali Uchis, Rihanna, Miguel, A$AP Rocky e molti altri.

Nell’imponente tour europeo, come detto, ci saranno anche due date anche in Italia:

12 aprile 2026 Torino, Inalpi Arena

13 aprile 2026 Casalecchio di Reno (Bo), Unipol Arena

Lunedì 13 aprile, dunque, qui su Kalporz ci sarà un’intera giornata dedicata ai Tame Impala.

Questo è il programma e gli orari di pubblicazione (in grassetto/corsivo i contenuti nuovi creati per l’occasione):

ore 9: Innerspeaker (2010) ore 10: Lonerism (2012) ore 10.30: Tame Impala, Magazzini Generali, Milano, 26 Ottobre 2012 ore 10.45: Tame Impala + The Amazing, Music Hall of Williamsburg, New York, 7 Novembre 2012 ore 11: Tame Impala, Rocca Brancaleone, Ravenna, 9 luglio 2013 ore 11.30: Currents (2015) ore 12: [Foto] Tame Impala, Rock in Roma, 26 agosto 2015 ore 12.30: Tame Impala + Liima, Market Sound, Milano, 5 luglio 2016 ore 13: The Slow Rush (2020) ore 13.30: “Lonerism”, il sogno fluttuante dei Tame Impala (il decennale) ore 14: Deadbeat (2025)

ore 15: La Top 7 delle Canzoni dei Tame Impala

Riepilogo di tutti i #Day: