Il 18 maggio è LCD SOUNDSYSTEM day! (#LCDday)

Solo alle band o agli artisti che meritano dedichiamo un giorno intero, e questa volta è -volentieri- la volta degli LCD Soundsystem: lunedì 18 maggio sarà l’LCD Soundsystem Day!

L’iniziativa kalporziana questa volta coincide con l’anniversario di un album molto importante della band di James Murphy, “This Is Happening”, che compie 10 anni. Andremo quindi alla riscoperta di tutto il mondo degli LCD attraverso i contenuti già editi su Kalporz e articoli appositi, in una giornata in cui è obbligatorio ascoltare solo la band newyorkese.

Gli LCD Soundsystem diventeranno dunque i quinti, dopo Radiohead, R.E.M., National e Wilco, a cui Kalporz dedica un giorno intero.

E poi potrete essere voi a postare sui social i vostri ricordi legati al gruppo di NY con l’hashtag #LCDday.

A lunedì!