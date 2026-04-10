Samba Jean-Baptiste è l’artista della cover di aprile 2026

Il primo aprile è uscito in formato digitale il nuovo disco di Samba Jean-Baptiste, songwriter e producer di stanza a Brooklyn.

Si tratta di +3 che, come i lavori precedenti dell’artista, è un flusso di pensieri, idee e suggestioni (si senta per esempio un pezzo come By The Wind dove a un certo punto sembra quasi che parte l’ululato del coyote morriconiano de Il Buono, il brutto e il cattivo). Sfocato, minimalista e intimo, il suono di Samba Jean-Baptiste è un cut-up pop/folktronico nebbioso e vaporoso. Tra passato e presente, il cuore acustico degli arpeggi di chitarra contro le frequenze digitali della voce in autotune in Object 9.

Per presentare l’album, sono stati organizzati una serie di listening party: uno a Londra, il 19 febbraio al Private Life (link evento) e un altro il 20 marzo a a New York al Knitting Factory (link evento).

Stiamo parlando di un artista particolarmente produttivo, dal 2022 ad oggi ha pubblicato diverso materiale sulla sua pagina Bandcamp, l’ultimo suo album Cardinal del 2023 è uscito anche in formato fisico nel 2025 per la Scenic Rhythms di Chicago. Si consiglia anche l’ascolto di questo suo concerto losangelino – solo voce e chitarra – dello scorso novembre.

Samba Jean-Baptiste è il nostro artista cover di aprile 2026.