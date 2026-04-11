Menu

DREAMWAVE, “Drifter//Moondogs” (Stolen Body, 2026)

Matteo Maioli

Share This Article
Share Post

Da Brighton a Bristol invadendo l’Europa

Ci siamo occupati dei Dreamwave in un recente #thanksforallthefish!, targato Paolo Bardelli. Viene quindi l’ora di approfondire e giudicare – in stile: fu vera gloria? – l’operato del quartetto, che all’EP del 2014 “Dreamwave and The Mindcave” ha appena dato un seguito in formato fisico con Drifter//Moondogs, dodici brani per l’unione di altri due EP, dove “Moondogs” uscito l’anno scorso sta sul lato A e flippando, si trova il recente “Drifter” (20 Marzo 2026).

Il cantante e chitarrista di Brighton Ben Symons fonda il gruppo nel 2018, con il compagno di università Grant “Cam” Organ al basso, Alex Andrews alla batteria e l’ultimo arrivo Hester Battin alle tastiere e ai cori. Dopo il trasferimento a Bristol iniziano a suonare dal vivo costantemente, richiamando l’attenzione di emittenti – BBC 6, Radio X – e festival come Glastonbury e il Left Of The Dial a Rotterdam. Un ottimo riscontro anche dalla stampa specializzata (“Their music echoes influences of bands like Thee Oh Sees, Allah-las, Black Angels, and Squid”, Post Punk Magazine) e così la via pare aperta a mille possibilità.

Bluesy e rumorosi, ma manca un pò di originalità

Detto che dalle statistiche – fonte setlist.fm – “Mindcave” è il brano a oggi più eseguito dal vivo, “Polystyrene Irene” non mancherà di rubargli il primato: un adrenalinico stomp-blues che fa pensare ai White Stripes in una versione full-band. O magari per le distorsioni ai Black Rebel Motorcycle Club/The Kills nel loro apice, fate voi. “Seeking To Remain” si orienta maggiormente sul garage-psych dei sixties con una colorata tastiera in evidenza.

Al centro di “Moondogs” “Wide Shooter” (che bellino il video!) e “Calling All The Time” pestano forte, con un’inflessione vocale di Symons a ricordare Dan Auerbach per un timbro melodico e appassionato. Le ultime due tracce di “Moondogs” accentuano l’effetto jam, in particolare nella spazialità e nel groove, con “Dragging The Rain Down” quasi a uscire da territori Madchester grazie a una sezione ritmica da applausi.

“Moon Buggy” incendia letteralmente la Side B, dando ragione a quanto detto da PPM: Battin dà una mano importante nel refrain e le chitarre suonano come un flagello di Dio. L’EP in generale suona più carico del dirimpettaio, con una “Murmurs On The Dunes” ballabile in pista e “Over You” a muoversi ancora su schemi blues e acid-rock.

Tirando le somme, non aspettatevi dei maestri in originalità ma gradirei comunque una prova dal vivo per capire se i Dreamwave possono essere qualcosa di più dell’hype del momento. Detto che con i Ghostwoman, autori di musica simile, ero rimasto freddino…

68/100

Photo: Tommy Tetley

Articoli Correlati:

La Top 7 della settimana (#8, 2024)

BRAINBLOODVOLUME No. 2

,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010