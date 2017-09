The National Day (#NTLday), il programma

Come vi abbiamo anticipato, domani sarà The National Day.

Questo dunque sarà il programma delle pubblicazioni nella giornata esclusivamente dedicata alla band di Matt Berninger:

ore 9: recensione di “The National” – 2001

ore 9,30: recensione di “Sad Songs for Dirty Lovers” – 2003

ore 10: recensione di “Alligator” – 2005

ore 10,30: recensione di “Boxer” – 2007

ore 11: foto del live di Neumos, Seattle, 30 giugno 2007

ore 11,15: foto del live con St. Vincent, Showbox, Seattle, 2 ottobre 2007

ore 11,30: live report al Musicdrome, Milano, 21 novembre 2007

ore 12: Top 7 delle canzoni dei National

ore 12,30: foto del live al Lollapalooza, Chicago, 3 agosto 2008

ore 12,45: “Anyone’s Ghost”: per fortuna ci sono ancora canzoni così – 2010

ore 13: recensione di “High Violet” – 2010

ore 13,30: “Conversation 16 “, Live On Letterman, febbraio 2011

ore 13,45: “Think You Can Wait” per il film “Win Win” – marzo 2011

ore 14: “Vanderlyle Crybaby Geeks”, Ferrara, 5 luglio 2011

ore 14,30: video di “Exile Vilify”, agosto 2011

ore 14,45: foto del live al The Neptune, Seattle, 30 novembre 2011

ore 15: I progetti paralleli dei National

ore 15,30: “Rylan” e “I Need My Girl” a Q Live, Toronto, dicembre 2011

ore 16: recensione di “Trouble Will Find Me” – 2013

ore 16,30: video delle Bonnaroo Hay Bale Sessions – giugno 2013

ore 16,45: Andiamo a vedere i National in Germania?… – febbraio 2014

ore 17: live report al Siren Festival, Vasto (CH), 25 luglio 2014

ore 17,15: “Sunshine On My Back”, aprile 2015

ore 17,30: sei ore di “Sorrow” su vinile a tiratura limitata, aprile 2015

ore 17,45: primo brano dal nuovo disco “Sleep Well Beast”

ore 18: Secondo estratto da “Sleep Well Beast”