WilcoDay, il programma

Come vi abbiamo anticipato, domani sarà il #WilcoDay.

Questo dunque il programma delle pubblicazioni nella giornata esclusivamente dedicata alla band di Jeff Tweedy:

Top 7:

2019 – 7 brani per vivere al meglio il #WilcoDay | di Gianluigi Marsibilio | ore 8,30

Recensioni degli album:

1995 – A.M. | nuova recensione di Emiliano D’Aniello | ore 9

1996 – Being There | nuova recensione di Stefano Folegati | ore 9,30

1999 – Summerteeth | nuova recensione di Stefano Folegati | ore 10

2002 – Yankee Hotel Foxtrot | di M&R del 27.5.2002 | ore 10,30

2004 – A Ghost Is Born | di M&R del 6.9.2004 | ore 11

2007 – Sky Blue Sky | nuova recensione di Raffaele Concollato | ore 11,30

2009 – Wilco (The Album) | di Stefano Folegati del 11.1.10 | ore 12

2011 – The Whole Love | di Stefano Folegati del 6.10.11 | ore 12,30

2012 – Yankee Hotel Foxtrot, il decennale | ore 13

2015 – Star Wars | di Nicola Guerra del 21.9.16 | ore 13,15

2016 – Schmilco | nuova recensione di Eulalia Cambria | ore 13,30

Live:

2005 – Kicking Television – Live In Chicago | di Hamilton Santià del 5.12.2005 | ore 14

2011 – [Video] Wilco, “Born Alone” (Live on Letterman) | ore 14,30

2012 – Wilco, Estragon, Bologna, 9 marzo 2012. La scaletta | ore 15

2012 – [Foto] Wilco, Teatro della Concordia, Venaria Reale (TO), 13 ottobre 2012 | ore 15,30

2016 – Wilco + Kurt Vile and The Violators, Ferrara Sotto Le Stelle, 4 luglio 2016 | ore 16