Sorprese mattutine da parte dei Tame Impala che stamattina ci hanno svegliato con “Lost In Yesterday”. Il brano è il quarto preso direttamente dall’atteso nuovo disco The Slow Rush.

Il disco uscirà il 14 febbraio ed è stato anticipato anche da Posthumous Forgiveness, Borderline e It Might be Time.

L’attesa è molto alta intorno al nuovo disco, anche grazie ai live dello scorso anno della band e grazie all’annuncio del prossimo tour 2020.

Qui potete ascoltare il brano: