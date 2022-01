PJHarveyDay, il programma

Sveliamo ora, a poche ore dall’inizio, il programma della giornata di domani dedicata a PJ Harvey:

ore 8,15: [Richiami] “Dry” di PJ Harvey: il primo amore non si scorda mai

ore 9: PJ HARVEY, “Dry” (Too Pure, 1992)

ore 9,30: PJ HARVEY, “Rid Of Me” (Island, 1993)

ore 10: PJ HARVEY, “To Bring You My Love” (Island, 1995)

ore 10,30: PJ HARVEY, “Is This Desire?” (Island, 1998)

ore 11: PJ HARVEY, “Stories From The City, Stories From The Sea” (Island, 2000)

ore 11,30: PJ HARVEY, “Uh Huh Her” (Island / Universal, 2004)

ore 12: PJ HARVEY, “White Chalk” (Island / Universal, 2007)

ore 12,30: PJ Harvey, Royal Festival Hall, Londra, 29 settembre 2007

ore 13: PJ Harvey & John Parish, El Rey Theatre, Los Angeles, 23 marzo 2009

ore 13,30: PJ HARVEY, “Let England Shake” (Universal Island, 2011)

ore 14: PJ Harvey, Coachella 2011 (day #3,17 aprile)

ore 14,30: PJ Harvey, Concerto in Piazza Castello, Ferrara, 6 luglio 2011

ore 15: PJ Harvey contro Guantanamo

ore 15,30: Nick, Polly Jean e il concetto di bellezza

ore 16: Cover Aprile 2016: PJ Harvey

ore 16,30: PJ HARVEY, “The Hope Six Demolition Project” (Island Records, 2016)

ore 17: [Foto] Pj Harvey, Obihall, Firenze, 24 Ottobre 2016

ore 17,30: TOdays Festival, Torino, 25 e 27 Agosto 2017

ore 17,45: [Video] PJ Harvey and Harry Escott, “An Acre of Land”

ore 18: PJ Harvey, un’aliena provinciale con la coscienza dell’Impero: la visuale di Stefano Solventi —