L’agenda dei Live della settimana (#31, 2026)

Martedì 28 Luglio – WHITE LIES, Rocca Malatestiana, Cesena

Unico concerto in regione del tour estivo della band londinese, che torna sulla scena musicale con “Night Light”, il settimo album in studio. Un’occasione unica per vivere dal vivo l’energia di uno dei gruppi più influenti della scena indie rock britannica degli ultimi quindici anni. Formatisi nel 2007, i White Lies si sono distinti per il loro sound oscuro, potente e cinematografico. Dal debutto “To Lose My Life…” (2009) fino agli album “Ritual” (2011), “Big TV” (2013), “Friends” (2016), “Five” (2019) e “As I Try Not To Fall Apart” (2022), la band ha conquistato pubblico e critica con una discografia solida e coerente. Prima di loro, sullo stesso palco i concerti del duo dark Satantango e dei giovani Asianoia. In settimana Acieloaperto offre anche il concerto de I Cani (lunedì, sempre in Rocca Malatestiana a Cesena) e domenica 2 Agosto con Mannarino al PArco Fluviale di Santa Sofia (FC). Prevendita e maggiori info qui.

Mercoledì 29 Luglio – MARLENE KUNTZ, Delizia Estense di Benvignante, Argenta (FE)

La band capitanata da Cristiano Godano sarà protagonista di una serata che parla direttamente alla storia recente della musica italiana, senza nostalgia né manierismi, riproponendo un album che ha marcato un’epoca e che, ancora oggi, conserva intatta la sua capacità di mordere. Quando uscì, nel 1996, Il Vile fu uno strappo nel paesaggio sonoro di quegli anni: chitarre taglienti, distorsioni che non cercavano compromessi, melodie in bilico tra ombra e luce, e soprattutto una scrittura che trasformava inquietudine e fragilità in lingua comune. È un album che ha parlato a un’intera generazione e che, a distanza di tre decenni, continua a dialogare con il presente, perché non ha mai avuto bisogno di mascherare il dolore o la rabbia con l’ironia di superficie: li ha resi materia poetica, corpo, canto. Biglietti a questo link. Nella stessa location in settimana live di Kings Of Convenience e Les Negresses Vertes: info sul sito di Ferrara Sotto Le stelle.

Venerdì 31 Luglio – MOGWAI + KINGS OF CONVENIENCE, Be Alternative, Camigliatello Silano (CS)

Il Be Alternative Festival 2026 si conferma come uno degli appuntamenti musicali di maggior rilievo nel panorama estivo. L’edizione di quest’anno propone un ricco cartellone di concerti immersi nella suggestiva cornice naturalistica del Lago Cecita, in località San Lorenzo (Camigliatello Silano, CS). L’evento unisce la proposta artistica nazionale e internazionale alla valorizzazione del territorio silano: si comincia venerdì 31 con i grandissimi Mogwai, preceduti da Kings of Convenience e la rivelazione Altea. Sabato 1 agosto grande attesa per i Subsonica, Eman e Mille finendo in bellezza con il djset di Godblesscomputers; infine domenica 2 agosto headliner sarà Daniele Silvestri, ma non dovete perdervi Marco Castello e Giorgio Poi, in concerto con archi. Chiude il djset di Fabio Nirta. Biglietti a questo link.

Venerdì 31 Luglio – BETH ORTON, Villa Bombrini, Genova

Beth Orton è considerata una vera pioniera della cosiddetta “folktronica”, linguaggio musicale che unisce songwriting folk, elettronica e sensibilità alternative. Fin dagli anni Novanta ha contribuito in modo decisivo all’evoluzione della musica indipendente internazionale, influenzando generazioni di artiste e artisti grazie a una scrittura intima, sofisticata e profondamente emotiva. Nel corso della sua carriera ha collaborato con alcune delle personalità più importanti della musica mondiale, tra cui The Chemical Brothers, con cui ha raggiunto notorietà internazionale grazie a brani iconici della scena elettronica degli anni ’90, oltre a collaborazioni con Burt Bacharach, Emmylou Harris, Ryan Adams e William Orbit. I suoi album hanno ricevuto candidature ai più importanti riconoscimenti musicali britannici, tra cui i BRIT Awards e il Mercury Prize, consolidando il suo ruolo tra le artiste più autorevoli della scena internazionale. Presenterà il nuovo disco “The Ground Above” fuori per Partisan Records. Prevendita attiva su Dice.

Sabato 1 Agosto – JOHN GLACIER + DARKSIDE, Arena Valle D’Itria, Locorotondo (BA)

Per l’edizione del decennale VIVA! Festival ha preparato una lineup ricca ed eterogenea: partendo da venerdì 31 con Birthh, che porta sul palco un universo sonoro intimo e stratificato, in cui elettronica, dream pop e ricerca emotiva si fondono in una narrazione personale e magnetica; Giorgio Poi, con il suo stile sospeso tra cantautorato e sperimentazione; Polo&Pan, tra pop, house e il loro inconfondibile french touch, e poi Eva Bloo e okgiorgio. Sabato 1° agosto a rappresentare la scena indie italiana ci sarà Prima Stanza a Destra, con il suo immaginario sonoro intimo e contemporaneo, e poi uk garage, elettronica, house, dai nuovi guru al ritorno di Nicolás Jaar, in questo caso al fianco di Dave Harrington con il longevo progetto collaborativo Darkside. Completano il cartellone Estremo e Sofia Kourtesis rinomata DJ e producer di origini peruviane, attualmente di stanza a Berlino, con i suoi set tra ballo e suggestioni latin. Prevendite attive su Dice con full pass e biglietti per le singole giornate.

Sabato 1 Agosto – PRIMUS, Circolo Magnolia, Milano

Nel 2025 i Primus hanno intrapreso l’Onward & Upward Summer Tour, una tournée statunitense in cui ha presentato sul palco, oltre ai classici intramontabili come “Jerry Was a Race Car Driver” e “My Name Is Mud”, anche materiale raramente eseguito dal vivo e nuove interpretazioni del proprio repertorio, il tutto con il nuovo batterista John Hoffman, scelto dopo una selezione internazionale di oltre 6.100 candidati. Parallelamente agli impegni dal vivo, è uscito il singolo “Little Lord Fentanyl”, impreziosito dalla partecipazione vocale di Maynard James Keenan dei Tool. Entrando nel 2026, la band ha lanciato il Claypool Gold Tour, una serie di concerti che unisce su un unico palco non solo i Primus, ma anche altri due progetti paralleli del frontman Les Claypool — The Claypool Lennon Delirium e Les Claypool’s Fearless Flying Frog Brigade — offrendo serate di musica estesa e varia, con set che spaziano dal funk-metal caratteristico dei Primus alle esplorazioni psichedeliche e improvvisative degli altri ensemble. € 50 in cassa la sera del concerto.