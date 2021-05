Leon Bridges si affida a Anderson .Paak regista

Leon Bridges è un nostro pallino fin dal suo esordio nel lontano 2014 con il singolo “Coming Home”: l’album d’esordio (intitolato anch’esso “Coming Home”, nel 2015) era stato un’epifania, ma ben presto la novità aveva lasciato il passo a una mezza delusione nel secondo “Good Thing” (2018).

Il cantautore texano ha quindi provato la strada della collaborazione con i Khruangbin nel 2020, con “Texas Sun”, ed è tornato in questi giorni, pare più convinto che mai.

“Motorbike” ce lo far ritrovare in forma perché il suo classic soul assorbe un lato dreamy inaspettato, e anche il video (diretto da Anderson .Paak) è fascinoso, ispirandosi alla storia di Bonnie e Clyde.

Leon Bridges ha commentato così “Motorbike”: «L’incipit della canzone ha un ritmo afro strumentale creato dal mio amico fraterno Nate Mercerau. All’inizio della session ero a Porto Rico per il mio 30esimo compleanno con alcuni miei cari amici, e l’energia di quel viaggio ha ispirato totalmente questa canzone. ‘Motorbike’ parla di vivere il momento e scappare con qualcuno. È l’incarnazione di quella chimica inspiegabile che si instaura tra due persone. Un grazie speciale al mio amico Anderson .Paak per il meraviglioso videoclip».

LEON BRIDGES sta per tornare con il suo terzo album in studio “Gold-Diggers Sound” (Columbia Records/Sony Music), che uscirà il 23 luglio e sarà disponibile in versione CD e in digitale.

