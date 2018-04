La Top 7 della settimana (#15, 2018)

La nostra consueta rubrica finesettimanale con il meglio delle cose ascoltate negli ultimi sette giorni.

#7. Princess Nokia, emo r’n’b (?)

Qualcuno potrebbe anche prenderla come una bestemmia, e non ci sentiamo nelle condizioni di biasimarlo. Ma tant’è: Princess Nokia, uno dei nomi più freschi del panorama hip hop/r’n’b statunitense, ha pubblicato un mixtape dalle sonorità ispirate alle atmosfere emo. Va bene tutto, ma la maglietta degli Slipknot anche no dai. Qui c’è lo streaming del mixtape, intitolato “A Girl Cried Red”, qui sotto invece il pezzo/video estratto, con la t-shirt incriminata.

#6. Bicep sempre bene

Sono stati gli autori di uno dei miei dischi preferiti del 2017, i Bicep. Il duo elettronico ieri ha pubblicato un EP con tre tracce: due di queste sono versioni diverse della loro “Rain”, l’altra è “Helix”, che si ascolta qui sotto.

#5. Eric Copeland a Guastalla, grazie Handmade!

Giusto ieri è uscita questa bellissima notizia: quel pazzerello di Eric Copeland suonerà all’Handmade Festival di Guastalla (RE) il prossimo 10 giugno. Non so bene a che punto siamo arrivati della sua prolifica carriera, io ero rimasto a questo ultimo LP “Goofballs”. Insomma boh, festeggiamo!

#4. Birthh’s rebirth: il remix di Anything Pointless

Birthh è indiscutibilmente una delle più talentuosi voci femminili che abbiamo in Italia. Anything Pointless è un giovane producer in rampa di lancio. Questo è il remix di “Queen Of Failureland”: la canzone è della prima, il remix del secondo.

WWNBB#R01 – Queen of Failureland (Anything Pointless Remix) by BIRTHH

#3. Myss Keta e le coincidenze sospette

Ogni volta che è il mio turno per la top 7 settimanale di Kalporz, Myss Keta fa uscire un nuovo pezzo. Lo dico in caps-lock: COINCIDENZE? IO NON CREDO. Questa è “Botox”, la nuova traccia estratta dal disco che esce tra una settimana.

#2. LUMP, cioè Laura Marling e un Tuung

In pochi si sono filati l’ultimo album di Laura Marling, “Semper Femina”, che conteneva tracce tipo questa. È proprio di questa settimana la novità che la cantautrice britannica ha iniziato un nuovo progetto musicale, insieme a Mike Linsday dei Tuung, “LUMP”.

“Curse of the Contemporary” è il primo pezzo pubblicato dai due, ed è un gioiellino. Avevate dubbi? Io no.

#1. Holiday Inn al debutto

Una delle band italiane più fighe del momento. Finalmente dopo split e robette fatte uscire qua e là, possiamo godere del primo album degli Holiday Inn, “Torbido”, che esce su Maple Death e Avant! L’ascolto giusto per un weekend a base industrial disturbante e techno arrugginita da acidi e sostanze alteranti. Rock’n’roll?