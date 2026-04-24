In arrivo il primo album in 13 anni dei Boards of Canada

Come vi avevamo annunciato la scorsa settimana, quando era stato diffuso il loro nuovo singolo “Tape 05” che rappresentava il loro primo brano inedito pubblicato in tredici anni, diffuso dopo che per alcuni giorni si erano avvicendati una serie di indizi – tra VHS misteriose inviate ai fan e cartelloni pubblicitari con il loro logo in diverse città – riguardanti un loro possibile ritorno, qualcosa bolliva in pentola per i Boards of Canada. Così è: proprio due giorni fa hanno annunciato che il loro nuovo album, intitolato Inferno, uscirà il prossimo 29 maggio per la Warp.

Come si diceva, i Boards of Canada non pubblicano un nuovo album dal 2013, quando uscì il brillante Tomorrow’s Harvest. Il ritorno dei fratelli Mike Sandison e Marcus Eoin è stato ovviamente salutato con enorme entusiasmo da parte di tutti gli appassionati di musica elettronica, dal momento che la rilevanza e l’originalità del gruppo hanno segnato un solco nel genere tra la fine dei Novanta e il primo decennio dei Duemila. Dell’album, che conterrà diciotto tracce, sono stati già diffusi la copertina e i titoli dei brani, che potete leggere qui sotto.

01 Introit

02 Prophecy at 1420 MHz

03 Hydrogen Helium Lithium Leviathan

04 Age of Capricorn

05 Father and Son

06 Somewhere Right Now in the Future

07 Naraka

08 Acts of Magic

09 Memory Death

10 The Word Becomes Flesh

11 Into the Magic Land

12 Blood in the Labyrinth

13 Deep Time

14 All Reason Departs

15 Arena Americanada

16 The Process

17 You Retreat in Time and Space

18 I Saw Through Platonia