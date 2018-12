Monica Mazzoli Awards 2018

Il rock, da intendersi in senso lato e da non confondere con il “ruock” di Virgin Radio, è forse qualcosa di classico e che da tempo ha esaurito la sua spinta innovativa. Gruppi come gli australiani Rolling Blackouts Coastal Fever sono la miglior band in circolazione a scrivere canzoni pop con le chitarre. Lo fanno splendidamente, in maniera “classica” appunto, tra R.E.M. e Go Betweens. Non stupisce, quindi, che una rivista britannica come Uncut, con una linea editoriale ben precisa, abbia considerato il loro album “Hope Downs” nella top 3 delle migliori uscite discografiche di questo 2018. Poi, dall’altra parte del mondo e di visione musicale, c’è Pitchfork che quest’anno ha stilato una top 50 album con poche, pochissime chitarre, con alcune scelte difficilmente comprensibili (Kacey Musgraves in seconda posizione e Mitski in prima) e altre più a fuoco. Leggendo queste classifiche si ha l’impressione di passare da un estremo all’altro : dal “che noia, le chitarre, adesso mettiamo Ariana Grande per fare i giovani” al “viva il rock e chissenefrega del resto”.

Personalmente, ogni anno, faccio fatica a fare una top ten che abbia un senso (storico o critico -musicale, decidete voi). Non si capisce quale dovrebbero essere criteri per poterne stilare una.

Ho, quindi, scelto dieci dischi che ritengo abbiano una forte personalità artistica, al di là del genere a cui possono essere accomunati. E a seguire altri 90 album suddivisi per genere, senza un’ordine di preferenza preciso.

Top 10 dischi

1. Ben LaMar Gay – Downtown Castles Can Never Block The Sun

2. Anna von Hausswolff – Dead Magic

3. Irmão Victor – Cronópio?

4. Marianne Faithfull – Negative Capability

5. Khruangbin – Con todo el mundo

6. Armand Hammer – Paraffin

7. Eli Keszler – Stadium

8. Insólito UniVerso – La Candela del Río

9. L’Eclair – Polymood

10. Eric Chenaux – Slowly Paradise

Altri (90) dischi

Divisi per genere:

Soul, Funk, R’n’b, Hip Hop

Ernie Hawks and The Soul Investigators – Scorpio Man

J.P. Bimeni & The Black Belts – Free Me

Ural Thomas & The Pain – The Right Time

Ben Pirani – How Do I Talk to My Brother?

The Sha La Das – Love in the Wind

Pat Thomas – I Ain’t Buyin’ It

Noname – Room 25

Ali Shaheed Muhammad/Adrian Younge – The Midnight Hour

Earl Sweatshirt – Some Rap Songs

serpentwithfeet – Soil

J. Cole – KOD

Art Pop, Avant-pop Synthpop, Sophisti-Pop, Neo-Soul

Gaye Su Akyol – İstikrarlı Hayal Hakikattir

Neneh Cherry – Broken Politics

Sandro Perri – In Another Life

U.S. Girls – In a Poem Unlimited

Maria Beraldo – Cavala

Kali Uchis – Isolation

Tirzah – Devotion

Psych, Folk, Kraut, Prog, Space, Shoegaze, Post Rock, Art Rock, Chamber pop, Slowcore, Soundtrack

Beautify Junkyards – The Invisible World of Beautify Junkyards

Garcia Peoples – Cosmic Cash

Träden – Träden

TVAM – Psychic Data

Jacco Gardner – Somnium

Cavern of Anti-Matter – Hormone Lemonade

Skinshape – Filoxiny

Beak> – >>>

Paint – Paint

Die Wilde Jagd – Uhrwald Orange

The Myrrors – Borderlands

The Bevis Frond – We’re Your Friends, Man

Peel Dream Magazine – Modern Meta Physic

Altın Gün – On

Mildlife – Phase

Blank Realm – Last Seen

Thee Oh Sees – Smote Reverser

Ava Rocha – Trança

Elza Soares – Deus é mulher

Orchestre tout puissant Marcel Duchamp – Sauvage formes

Origins – Our Solar System

Negro – Clase Media

Spiritualized – And Nothing hurt

Ritmi dal mondo

Jerusalem In My Heart – Daqa’iq Tudaiq

Etran De L’Aïr – No. 1

KOKOKO! – Liboso

Moontribe – Moontribe

Ammar 808 – Maghreb United

BCUC – Emakhosini

Bombino – Deran

Jazz

Lonnie Holley – MITH

Ill Considered – Ill Considered III

Idris Ackamoor & The Pyramids – An Angel Fell

Elettronica

Objekt – Cocoon Crush

Tim Hecker – Konoyo

Deena Abdelwahed – Khonnar

Helena Hauff – Qualm

Farai – Rebirth

Puce Mary – The Drought

Marie Davidson – Working Class Woman

Jon Hassell – Listening To Pictures

Garage, Punk, Hardcore, Post-Punk, Art Punk, Noise Rock

Haram – بس ربحت, خسرت “When You Have Won, You Have Lost”

Ty Segall & Freedom Band – Freedom’s Goblin

Alien Nosejob – Various Fads & Technological Achievements

The Cavemen – Nuke Earth

Gee Tee – Gee Tee

Straight Arrows – On Top!

Vintage Crop – New Age

Patois Counselors – Proper Release

Crack Cloud – Crack Cloud

******** – The Drink

Tropical Fuck Storm – A Laughing Death in Meatspace

Daughters – You Won’t Get What You Want

Parquet Courts – Wide Awaaaaake!

The Native Cats – John Sharp Toro

Songwriter

Gaz Coombes ‎– World’s Strongest Man

Richard Swift – The Hex

Ezra Furman – Transangelic Exodus

Elvis Costello & The Imposters – Look Now

Wreckless Eric – Construction Time & Demolition

Cleaners from Venus – Life in a Time Machine

Mount Eerie – Now Only

Ned Collette – Old Chestnut

Power Pop, Jangle Pop

Rolling Blackouts Coastal Fever – Hope Downs

The Shifters – Have a cunning plan

Beechwood – Inside The Flesh Hotel

Cut Worms – Hollow Ground

Ari Roar – Calm Down

Salad Boys – This Is Glue

Nap Eyes – I’m Bad Now

The Goon Sax – We’re not talking

Michael Rault – It’s a New Day Tonight

Fuori dai 100 (ma da ascoltare)…

Sean Khan ‎– Palmares Fantasy

石橋英子 [Eiko Ishibashi] – The Dream My Bones Dream

Drew McDowall – The Third Helix

Cindy Lee – Model Express

Kadhja Bonet – Childqueen

Leon Vynehall – Nothing Is Still

Art Brut – Wham! Bang! Pow! Let’s Rock Out!

Natalie Prass – The Future and The Past

Landowner – Blatant

Goatman – Rhythms

Trembling Bells – Dungeness

Imarhan – Temet

Cave – Allways

Tal National – Tantabara

Gilberto Rodriguez y Los Intocables – Sabor Maracuyá Desnuda

Brigid Mae Power – The Two Words

Lewsberg – Lewsberg

Holy Tunics – Butter Dish

The Nude Party – The Nude Party

Cyril Cyril – Certaine Ruines

Samba Touré – Wande

Shame – Songs of Praise

Dos Santos – Logos

Tony Molina – Kill the lights

Klaus Johann Grobe – Du bist so symmetrisch

Clau Aniz – Filha de mil mulheres

The Creation Factory – Let Me Go B / W You Got It

Adrianne Lenker – Abysskiss

Mary Halvorson – Code girl

Field Music – Open here

Fire! – The Hands

The Seams – Another Side of the Seams

Doug Paisley – Starter Home

Charles Bradley – Black Velvet

The James Hunter Six – Whatever It Takes

Shannon Shaw – Shannon in Nashville

Pusha T – Daytona

Sidi Touré – Toubalbero

Disco da recuperare e ascoltare con più attenzione

Julia Holter – Aviary

EP/Singoli

Civic – New Vietnam

Nubya Garcia – When We Are

Sudan Archives – Sink

The Number Ones – Another Side of The Number Ones

Wand – Perfume

Corner Boys – Love Tourist EP

U-Bahn – Right Swipe b/w Cul De Sac

Dengue Dengue Dengue – Semillero

Carla Dal Forno – Top Of The Pops

Sextile – 3

The Sound of 2018

(Guitar)Poplandia

Anche quest’anno è tempo di Guitar(Poplandia): una lista di canzoni pop con le chitarre.



Italiani

Divisi per genere:

Psych, Garage, Soundtrack

Go!Zilla – Modern Jungle’s Prisoners

Al Doum & The Faryds – Spirit Rejoin

Lay Llamas – Thuban

HEART of SNAKE – ”

Calibro 35 – Decade

Lame – Alone and alright

Trans Upper Egypt – Tue

Father Murphy – Rising. A Requiem For Father Murphy

Elettronica

Giulio Aldinucci – Disappearing in a Mirror

Caterina Barbieri – Born Again in the Voltage

Andrea Benini – Drumphilia Vol. 1

Folk, pop (in inglese)

Emma Tricca – St Peter

Herself – Rigel Playground

Grand Drifter – Lost Spring Songs

Cantautori

Riccardo Sinigallia – Ciao Cuore

Francesco di Bella – ‘O Diavolo

Hip Hop

Colle der Fomento – Adversus

Fuori Concorso

Kosmischer Läufer – Der Weg (Volume Four)

Endless Love – Endless Love

Top 5 Ristampe/Recuperi

Stelvio Cipriani – Cani Arrabbiati

Giuliano Sorgini ‎– Africa Oscura

Bernard Estardy – Space Oddities 1970-1982

David Axelrod ‎– Songs Of Experience

Hunger – Strictly From Hunger

Da tenere d’occhio

Quest’anno, anche grazie e soprattutto alla rubrica Scoutcloud, la (mia) attenzione verso le novità è aumentata notevolmente, diventando sempre più grande.

Un breve sunto:

Cut Worms

” […] Cut Worms: nome – poetico, ispirato alla poesia Proverbs of Hell di William Blake – del progetto musicale di Max Clarke, illustratore e designer di stanza a New York, che ha pubblicato nell’ottobre 2017 il suo primo EP “Alien Sunset” e ha in cantiere un nuovo disco, in uscita a breve.

Le canzoni dell’artista americano – piccoli idilli in musica – si muovono in un limbo completamente fuori dal tempo, nascono e si sviluppano come in una bolla tra malinconia e Sehnsucht (così la chiamerebbero i tedeschi, una sensazione di desiderio e struggimento. Melodie vocali e armonie alla Beatles e alla Everly Brothers immerse nel suono sgranato delle demo casalinghe registrate da Clarke con un 8 tracce nel dopolavoro.”

Sunny War

“Sunny War, all’anagrafe Sydney Lyndella Ward, è una musicista di altri tempi : la sua musica viene dalla strada, dal vagabondare nomade – quando era ancora una bambina – tra Denver e Detroit e dalla chitarra suonata durante gli anni dell’adolescenza come busker per le vie di San Francisco, San Diego e Venice Beach.”

The Love-birds

“Negli ultimi anni molti musicisti hanno lasciato San Francisco per trasferirsi a Los Angeles, è il caso di John Dwyer (The Oh Sees), Ty Segall o White Fence. E non a caso, nel 2014, Pitchfork ha cercato, ovviamente, di indagarne i motivi nell’articolo “Ty Segall and John Dwyer on Why So Many Musicians Are Leaving San Francisco for L.A.”. Nonostante ciò esistono, però, figure musicali come Tim Cohen , membro fondatore dei Fresh & Onlys, che sono ritornate a San Francisco, dopo esserne andate (ma in Arizona). Parafrasando le parole dello stesso Cohen in un’intervista per il New York Observer online del 2016: tante realtà vecchie resistono ma non ne nascono – forse – di nuove,“i ragazzi dei Mantles sono ancora qui, Kelley Stoltz è ancora qui, lui è davvero l’unico che sta ancora tenendo duro. Sonny Smith è ancora qui. Quindi in realtà siamo noi vecchi che stiamo tenendo ancora la scena, e per quanto riguarda i giovani alle prese con il rock’n’roll, i Cool Ghouls sono l’unico esempio che ho visto.”

I Cool Ghouls, però, non sono soli.

I Love-birds , gruppo emergente della scena locale, sono musicalmente vicini a quest’ultimi : entrambi transitati per la Empty Cellar Records (etichetta di San Francisco) e tutti e due i gruppi sono autori di un pop chitarristico degno di nota.”

Mikah Wilson

“La losangelina Lolipop Records ha da tempo, nomen omen, un occhio di riguardo per le melodie pop più zuccherose (ma non solo) : negli ultimi anni ha pubblicato in formato di audiocassetta (che sembra esser tornato di moda) album come “Circles And Squares” di Seth Swirsky, l’esordio omonimo dei Diamond Hands, “Point Of No Return” di Wyatt Blair e tanti altri.

Nel 2017 l’ha fatto ancora : ha sposato la causa pop facendo esordire Mikah Wilson, musicista che con due brani – “Sweet Jules” e “Look at the Way” – dimostra già di avere le carte in regola per poter scrivere una raccolta di canzoni fortemente legate a una storia ben definita”

Beat Degeneration

“Nel 2016 Guido Giorgi, già polistrumentista con gli ottimi Jennifer Gentle, pone le fondamenta per una nuova storia artistica, quella dei Beat Degeneration : scrive, suona e produce da solo “Dream Machine”: un caleidoscopio sonoro in chiave british dalle mille sfaccettature – dalle vibrazioni psichedeliche ai riverberi (dream) pop, dagli echi folk alle sbandate madchester.

In sede live comincia, però, a formarsi una band vera e propria, Giorgi si fa accompagnare durante i concerti da Manuel “Gerry” Gereon (batteria) e Piero Pecchi (basso).

Nasce uno spirito di gruppo, che porta alle registrazioni di un secondo capitolo discografico : “Searching for Some Heaven” (2018). Il titolo vuole essere una dichiarazione d’intenti: la ricerca di una piccola fetta di tranquillità suonando e scrivendo melodie pop solari e spensierate con i propri amici, lontano dalle distrazioni della realtà quotidiana.”

Patois Counselors

“Gli americani Patois Counselors sono una sorta di supergruppo, non nel senso letterale del termine : la formazione – composta da vari musicisti facenti parte di varie realtà artistiche della scena underground di Charlotte (Carolina del Nord) – non si presenta, infatti, come una band vera e propria ma veste i panni un collettivo di persone, desideroso di sperimentare insieme nuove direzioni sonore.”

The Shifters

“L’ Australia e la Nuova Zelanda hanno avuto e continuano ad avere una splendida storia – musicale – underground, con le chitarre sempre al servizio di una scrittura pop e wave sbilenca, non tradizionalmente radiofonica ma che a volte strizzava l’occhio alla melodia e altre ci andava d’amore e d’accordo.

E anche se oggi il guitar pop e il post punk non sembrano più essere linguaggi musicali in grado di leggere e rappresentare la contemporaneità, città come Melbourne, Brisbane e Sydney sono animate dalla musica di gruppi di giovanissimi, che viaggiano – concettualmente parlando – sulla stessa lunghezza d’onda della vecchia scuola (Tactics, The Go-Betweens, Sunnyboys, The Triffids, The Moles… ).

Gli Shifters, tra i tanti, rappresentano senza dubbio una della migliori realtà del sottobosco sonoro di Melbourne.”

Gilberto Rodriguez y Los Intocables

“Da sempre gli Stati Uniti sono un grande melting pot di culture e continuano anche adesso ad esserlo, il progetto di Gilberto Rodriguez y Los Intocables n’è una dimostrazione vivida e fulgida.”

Irmão Victor

“Marco A. Benvegnù, meglio conosciuto come Irmão Victor, è un musicista brasiliano eccentrico, stravagante, tropicalista. Il titolo del suo ultimo (e terzo) album in studio, “Cronópio?” (gennaio 2018), è una dichiarazione d’intenti : i Cronópios, parola inventata dallo scrittore argentino naturalizzato francese Julio Cortázar , sono “coloro che, se si lavano i denti alla finestra, spremono tutto il tubetto per veder volare al vento festoni di dentifricio rosa; se sono dirigenti della radio fanno tradurre tutte le trasmissioni in rumeno; se incontrano una tartaruga le disegnano una rondine sul guscio per darle l’illusione della velocità”. Così Italo Calvino definiva l’invenzione letterararia di Cortázar. ”

Negro

“Fernando Junquera Ruíz , originario di Zaragoza, è una figura importante della scena underground valenciana : nei primi anni duemila, insieme al fratello Marcos Junquera, è anima e corpo di numerosi progetti musicali. In bilico tra post rock, math core, surf rock e post hardcore : Salchicha, Balano, Estrategia lo capto!.

Ma non solo, oltre la musica suonata c’è di più : Fernando Junquera è stato anche collaboratore della fanzine Chilena Comando e aggregatore di idee di suono e di sperimentazione come nel caso de La Orquesta del Caballo Ganador, collettivo fondato (nel 2008) insieme (ancora una volta) al fratello Marcos e dedicato all’improvvisazione musicale, nella più totale libertà creativa e artistica.

Negro, progetto solista di Fernando Junquera, parte sempre da lì, dalle stesse premesse : dalla necessità di sperimentare con il suono, espressione diretta dell’atmosfera dell’attimo, del luogo, del tempo in cui il musicista si trova. Il punto di partenza è quello di creare un climax sonoro, un’unione tra musica e ambiente. O meglio nelle parole del diretto interessato :“crear un clima con el sonido y hacer que la gente se meta dentro del ambiente que estoy tocando” (da un’intervista di RTVE a Negro nel 2014).”

U-Bahn

“La formazione australiana, ancora con una sola cassettina all’attivo edita dalla Weirdo Mazic, ha già le idee chiare : sembra aver già sviluppato una propria visione estetica ed artistico concettuale, in perfetta simbiosi con il lato musicale del gruppo. L’universo creativo del quintetto assomiglia a un’ibridazione acida e caleidoscopica tra look da de -evo(lution), concerti con luci lisergiche, glam e video cheesy, hypnagogic e lo-fi, come quello del singolo di debutto diretto da Devlin Mason.”

Top 3 letture

1. Paolo Spagnuolo – Milano odia. La polizia non può sparare. Storia di un cult nell’Italia degli anni settenta



2. Mirko Capozzoli – Gian Maria Volonté



Finalmente una biografia accurata, dettagliata sul miglior attore italiano di sempre (o quasi).

3. Fabrizio e Stefano Gilardino, Il Quaderno Punk. 1979-1981



“[…] la Goodfellas tira fuori il “quadernone punk” – così l’hanno chiamato gli autori – e pubblica questo tesoro nascosto (una sorta di “private press”), alla ricerca di un tempo perduto pre-Internet : rinascono così i ricordi dei due adolescenti, che adesso sono uomini e nel caso di Stefano (Gilardino) anche giornalisti; e di riflesso rivive un pezzo di storia, fatto di errori ma genuino come la “i” delle Clito (storica band femminile) che nel “quaderno” si trasforma in una “y””.