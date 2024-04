La Top 7 della settimana (#17, 2024)

Sette faccende (per me) interessanti successe questa settimana.

7. IL DISCO MENO DIVERTENTE DI ST. VINCENT

“All Born Screaming” fuori oggi su Virgin Music Group.

6. IRON & WINE feat. FIONA APPLE

Esce oggi “Light Verse” su Sub Pop Records.

5. INTO IT. OVER IT. : IL NUOVO SINGOLO

“Intersting Decisions” sarà pronto il 2 Maggio via Big Scary Monsters and Storm Chasers LTD. Si tratta della prima realizzazione con l’attuale line up (Adam Beck, Matthew Frank, Joseph George Shadid, and Evan Weiss).

4. LO SPLIT Put Pùrana / Tromblon

L’Ep è stato realizzato via No Funeral Records, contiene quattro tracce. Sono il chiasso che ci piace.

3. IL RITORNO DEGLI HOVVDY PER ARTS & CRAFTS

Siamo al quinto LP, ed è doppio: conta 19 canzoni. E porta un titolo semplice: “Hovvdy”.

2. CLOSER

La stessa Maria Chiara Argirò dice di sentirsi legata a questo disco, nato come un’urgenza per descrivere una sensazione onirica in movimento.

1. LA LINE UP COMPLETA DEL SECOND IMPACT FEST

Organizzato da Warmroom Collective, nuovamente presso l’associazione Ekidna, a San Martino sul Secchia. Per noi, che a questa scena ci teniamo davvero tanto, il fatto di essere arrivati alla seconda edizione di un evento simile, è motivo di grande orgoglio. Raggiungeteci.