Il nuovo album di St. Vincent, “All Born Screaming”, esce oggi

Esce oggi 26 aprile 2024 per la Virgin All Born Screaming, il nuovo disco di Annie Clark, da lei stessa interamente prodotto, che segue a tre anni di distanza Daddy’s Home. Nel nuovo album di Annie Clark troviamo anche partecipazioni di rilievo tra cui quelle di Dave Grohl e di Cate Le Bon. Nell’annunciare l’uscita del disco circa due mesi fa Clark disse che «it sounds real because it is real» e che tra i vari percorsi dell’album c’è quello di «to find out what your heart is really saying».

Il primo singolo diffuso a fine febbraio è stato “Broken Man”, accompagnato da un video girato da Alex Da Corte. Il secondo singolo, “Flea”, condiviso a fine marzo, vede la partecipazione di Dave Grohl alla batteria e di Justin Meldal-Johnsen al basso. Qualche giorno fa è stato pubblicato anche un terzo estratto dal disco, “Big Time Nothing”. Annie Clark inizierà anche un nuovo tour tra pochi giorni.