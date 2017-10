Nasce una nuova rubrica, “Scoutcloud”

Da oggi su Kalporz ci sarà una nuova rubrica, Scoutcloud. Il titolo scelto è particolarmente significativo ed esplicativo : questo nuovo spazio sarà dedicato alla musica nascosta in piena vista tra i tanti file audio caricati su Soundcloud, nota piattaforma di servizio streaming.

L’obiettivo è quello di esplorare – to scout in inglese, per l’appunto – nuovi brani ancora tutti da scoprire : gruppi o artisti solisti con all’attivo poche produzioni discografiche. La linea programmatica degli articoli futuri vuole quindi partire dalle modalità di ascolto favorite e pensate da un sito web come Soundcloud : in totale libertà e casualità, da una canzone all’altra. Alla scoperta di novità, curiosità e oscurità musicali sconosciute nel panorama italiano.

nell’immagine Steve Wayne (interpretata da Adrienne Barbeau), speaker radiofonica in “Fog” (Carpenter, 1980).

(Monica Mazzoli)