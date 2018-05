No Glucose Festival 2018, la line-up completa

Psichedelia, lo-fi, improvvisazioni, contaminazioni imprevedibili, ritorni e debutti.

Anche quest’anno No Glucose fa sul serio. Il festival organizzato da NO HOPE fanzine e dal blog Sniffin’ Glucose, di cui per il secondo anno consecutivo saremo media partner, porterà al MiKasa di Bologna alcune delle realtà più intriganti della scena indipendente europea.

Dopo la preview di lunedì 7 maggio al Freakout con la data unica italiana dei Jacuzzi Boys e FREEZ, ben sette nomi si aggiungono a Buzz Aldrin, World Brani ed Espada, nel weekend di venerdì 18 e sabato 19 maggio.

Tra le conferme spiccano sicuramente i Giuda la band glam più rispettata fuori dai confini italiani che ha appena dato alle stampe il 7” “Rock’n’Roll Music”, per la prestigiosa Rise Above Records di Lee Dorrian dei Napalm Death e il navigato progetto etno-psichedelico Jooklo Trio fondato dai polistrumentisti David Vanzan e Virginia Gente che hanno poi coinvolto con loro il chitarrista Maurizio Abate.





Con loro saranno di scena nel club che sorge affianco al ponte di Via Stalingrado i Lame, trio punk-blues fondato da Stefano Isaia dei Movie Star Junkies, di cui abbiamo di recente parlato benissimo su queste pagine, a proposito del travolgente album “Alone and Alright” (leggi recensione), il trio noise-folk da Pavement in fissa con il Portogallo degli Arabia Saudade, la producer e sound designer felsinea Irene Cassarini aka Guenter Råler, il debutto del progetto impro TARR di J.H. Guraj e Gianluca Panici dei Rijgs) e le asperità tra indie a stelle e strisce e noise-rock del trio Big Cream che presenterà il disco d’esordio “Rust”.





“Concerti, djset, expo, birrette, cibo, label market”, recita il claim. Per farsi un’idea dell’atmosfera che si respira, potete dare un’occhiata agli album fotografici del day 1 e del day 2 dell’ultima edizione.

Tutte le info e gli aggiornamenti sull’evento ufficiale di No Glucose 2018.