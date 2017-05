[Foto] No Glucose Festival, Mikasa, Bologna, 19 maggio 2017

Come sapete abbiamo accompagnato da media partner la terza edizione No Glucose, il festival bolognese di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, organizzato al Mikasa da NO HOPE fanzine e dal blog Sniffin’ Glucose.

Nella giornata più eterogenea del weekend sotto al ponte di Via Stalingrado la serata è stata chiusa dallo show a sorpresa della super-band dei Brutal Birthday, dopo Soviet Soviet, Ducktails, James Ferraro, Typhonian Highlife, John Canoe e Flyin’ Zebra.

Ed ecco a voi il fotoracconto della lunga giornata bolognese, curato da Chiara Viola Donati (Instagram: @chiaraviolenta)