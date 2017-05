Come sapete abbiamo accompagnato da media partner la terza edizione No Glucose, il festival bolognese di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, organizzato al Mikasa da NO HOPE fanzine e dal blog Sniffin’ Glucose.

Nella giornata inaugurale si sono alternati sul palco Yung, Solki, The Smudjas, Halfalib, Bee Bee Sea e Mt. Zuma. Queste le foto di Elisa Piatti

