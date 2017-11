[Live It!] Dicembre 2017: Julia Holter

La seconda puntata della nostra rubrica “Live It!” di Nino Cammarata ha per protagonista un’artista delicata e in punta di piedi: Julia Holter, una che appare sofisticata e semplice allo stesso tempo, probabilmente perché “ha studiato” (all’Alexander Hamilton High School Academy of Music di Los Angeles, dove si era trasferita dalla natale Milwaukee, WI) e perciò riesce a governare la complessità slegandone i nodi e portando il tutto ad una semplificazione che è prerogativa solo “di quelli bravi”.

Classe 1984, la cantautrice e compositrice americana Julia Holter arriva in Italia per presentare il suo nuovo lavoro, “In The Same Room”. L’album fa far parte del progetto “Documents” della Domino Records: una nuova serie di registrazioni dal vivo in studio progettata per catturare l’evoluzione dei propri artisti. La serie prende spunto dalle BBC Sessions: ogni uscita di “Documents” sarà registrata in poco più di un giorno negli studi di registrazione dell’etichetta a Londra. “In The Same Room” è dunque una raccolta di nuovi arrangiamenti di brani estratti dai 4 album in studio di Julia Holter (“Tragedy”, “Ekstasis”, “Loud City Song” e l’ultimo “You Hve In My Wilderness” del 2015).

Nino Cammarata ha dipinto la “sua” Julia Holter con un’aria austera ma intensa, cogliendone il lato sicuro e determinato nonostante i tratti sottili e leggeri. Un’illustrazione straordinaria.

Julia Holter sarà in Italia in queste date:

VENERDÌ 1 DICEMBRE

SEXTO ‘NPLUGGED WINTER

SABATO 2 DICEMBRE

BOLOGNA – LOCOMOTIV CLUB

Via Sebastiano Serlio, 25/2, 40128 BO

Biglietto: 20 euro + d.p.

DOMENICA 3 DICEMBRE

ROMA – QUIRINETTA

Via Marco Minghetti, 5, 00187 RM

Biglietto: 20 euro + d.p.

Prevendite disponibili su www.booking.viteculture.com da Venerdì 5 Agosto

illustrazione @ di Nino Cammarata

Kalporz è in regime di creative commons, i disegni di Nino sono però in regime di copyright. Se vi piace il lavoro di Nino, acquistate i suoi lavori e supportatelo.

testi di Paolo Bardelli