[Live It!] Novembre 2017: Nick Cave

Come vi abbiamo annunciato, inizia questo mese Live It!, una rubrica che vive del binomio illustrazione-concerti: Nino Cammarata crea per noi un disegno esclusivo avente ad oggetto il tour più importante – a detta di Kalporz – del mese.

E iniziamo col botto: Nick Cave torna in Italia, e al di là dei livelli di ciascun album dell’artista australiano, è uno di quelli che – una volta che lo vedi dal vivo – poi ti dici che non te lo riperderesti per nulla al mondo. Poi magari accade che il tour successivo venga a 200 km di distanza e non mantieni questa promessa fatta a te stesso. Oppure succede, come ora, che i biglietti vadano a ruba. Però il concetto rimane: Nick Cave è da vivere in concerto.

Una volta, a Modena (era il 2005), lui girava in una situazione tranquilla, con pianoforte basso e batteria, e il pubblico era seduto (si trattava del Mu.Vi.). Verso la fine del concerto ci fu qualcuno che non si trattenne più e si alzò andando sotto il palco: la security lo prese per farlo allontanare e Nick Cave scese dal palco per riportare il soggetto in questione dove aveva voluto essere. Apoteosi. Tutti ci alzammo e andammo sotto il nostro liberatore. Questo è Nick Cave, coerentemente anarchico.

In questa prima puntata di “Live It!” Nino Cammarata ci dona la visione di un Nick Cave sdoppiato, il che amplifica il suo sguardo magnetico, e lunare. Al centro c’è la dimensione dell’artista “che lavora”, il Re Inchiostro, mentre ai lati pare essere più l’artista in sé, quello che crea con il suo stesso sguardo. Oramai, tra l’altro, scisso in un prima e un dopo rispetto alla perdita del figlio.

Un disegno bellissimo ed intenso.

Nick Cave sarà in Italia in queste date:

4 novembre – Padova, Kioene Arena

6 novembre – Milano Mediolanum Forum

8 novembre – Roma, Palalottomatica

illustrazione @ di Nino Cammarata

https://ninocammarata.com/

https://www.facebook.com/ninocammarataillustrator

Kalporz è in regime di creative commons, i disegni di Nino sono però in regime di copyright. Se vi piace il lavoro di Nino, acquistate i suoi lavori e supportatelo.

testi di Paolo Bardelli