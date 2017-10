[Anteprima] Ascolta l’EP dei Cristallo, il side-project in italiano dei Melampus

Dopo anni di tour in Italia con il progetto Melampus, Francesca Pizzo e Angelo “Gelo” Casarrubia, reinventano in lingua italiana il loro sofisticato dream-pop d’autore, mettendo in mostra atmosfere più sintetiche e minimali.

I brani che compongono la tracklist sono nati in un arco di tempo molto ristretto ed arrangiati con l’intento di non aggiungere nulla di superfluo all’essenziale struttura della forma canzone. Restano gli arrangiamenti sofisticati e soffusi del duo, con la conturbante voce di Francesca a guidare le linee melodiche di questi quattro brani di “Cristallo”. L’EP è stato registrato e mixato nell’home studio della band a luglio 2017 e uscirà il 27 ottobre per Asteria/Khalisa/Cane Nero Dischi.