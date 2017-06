La settimana del Magnolia Estate

Il programma del Magnolia Estate a Milano di quest’anno è davvero valido. Motivo per fare un recall riguardante questa settimana.

MARTEDI’ 13 E MERCOLEDI’ 14 GIUGNO – IN.FEST

Hellfire Booking, in collaborazione con This is Core e Circolo Magnolia presentano la prima edizione dell’IN.FEST, il prossimo 13 e 14 Giugno. Due palchi e 14 band a capo della scena alternative mondiale come Pierce The Veil, Sleeping With Sirens, Architects e Motionless In White.

GIORNATA I: 13 GIUGNO

Pierce The Veil – Sleeping With Sirens – Crown The Empire – Issues – Ice Nine Kills

GIORNATA II: 14 GIUGNO

Architects – Of Mice and Men – Suicide Silence – Every Time I Die – Motionless In White – SHVPES

INGRESSO GIORNATA: 38,00 Euro + d.p.

Abbonamento: 60,00 Euro + d.p.

GIOVEDI’ 15 GIUGNO – AMERICAN FOOTBALL

La celebre emo pop punk band dell’Illinois presenterà il nuovo album “American Football LP2”, uscito dopo ben 17 anni dal lavoro precedente. Tornati alla ribalta nel 2014 con la ristampa del primo LP e la reunion per un tour mondiale inaugurato con tre serate sold out al Webster Hall di New York, gli AMERICAN FOOTBALL tornano con nuovi concerti, tra i più attesi dai cultori del genere. Uscito lo scorso 21 ottobre per Wichita Recordings e accolto a braccia aperte dalla critica, il nuovo disco, come il precedente, è capace di fare da apripista a una scena divenuta emblematica dei primi 2000.

Ad aprire il concerto i Les Enfants e Giorgieness.

INGRESSO: 25 Euro + d.p.

VENERDI’ 16 GIUGNO – VOID

VOID è una serata dedicata alla techno in una cornice di performers, installazioni e giochi di luce. Per la serata sarà allestito il VOID SAKE BAR a cura di Enter.Sake / Milanosake dal quale suonerà Joao Ceser.

INGRESSO LIBERO

SABATO 17 E DOMENICA 18 GIUGNO – ALL YOU CAN STREET FESTIVAL

Sabato 17 e domenica 18 giugno torna al Circolo Magnolia ALL YOU CAN STREET FESTIVAL, un weekend di festa per un’abbuffata in compagnia da vivere tra cibo, artisti di strada e musica. Una grande sagra per tutta la famiglia sulle rive dell’Idroscalo e per tutto il Circolo Magnolia in cui saranno disseminati una trentina tra apecar, food truck, bancarelle e stand gastronomici con un ventaglio di proposte per tutti i palati: dagli arrosticini abruzzesi al lampredotto, la pita greca, la paella valenciana, l’asado argentino, fritti di ogni genere i, i dolci siciliani e tante specialità da tutto il mondo.

INGRESSO LIBERO