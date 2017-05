Il Magnolia Estate 2017 a Milano

Torna anche quest’anno dal 19 maggio al 16 settembre 2017 la rassegna estiva del CIRCOLO MAGNOLIA a Milano.

Rassegne musicali come i tre giorni del MI AMI dedicato alla musica italiana, l’ASTRO FESTIVAL con Moderat e Gold Panda, i festival di musica più estrema come IN FEST e SOLOMACELLO FEST e quelli con i più attuali artisti indipendenti come FRESH TOUCH FESTIVAL e UNALTROFESTIVAL. Oltre ai festival non mancheranno concerti e dj set dei molti artisti internazionali tra cui Jon Hopkins, Alborosie, Foals, Soley, Trentemøller, Rhye, Sugarhill Gang, Ellen Allien e Infected Mushrooms, fino agli eventi speciali come il festival di street food, street art e street music ALL YOU CAN STREET FESTIVAL, LO STRANO CASO DEL CINEMA AL MAGNOLIA con i migliori documentari legati alla musica, al cinema e alle altre arti, LA DOMENICA ELETTRONICA con musica tutta da ballare, pic-nic e vari espositori, una giornata alla scoperta del mondo vegano con VIVA LAS VEGAN e la MAGNOLIA RUN, la corsa di 6 km attorno l’Idroscalo.

CALENDARIO MAGNOLIA ESTATE

Questi tutti gli eventi confermati ad oggi per MAGNOLIA ESTATE 2017. Il calendario è in continuo aggiornamento, tantissimi altri nomi in arrivo:

Venerdì 19 Maggio – MAGNOLIA ESTATE OPENING PARTYw/ 2ManyDjs + Lele Sacchi

Sabato 20 Maggio – LIMONE PARTY + FRESH PRINCE NIGHT LIVE w/ Bassi Maestro “Mia Maestà” release party

Domenica 21 Maggio – Wovenhand

Giovedì 25 Maggio – MI AMI Festival

Venerdì 26 Maggio – MI AMI Festival

Sabato 27 Maggio – MI AMI Festival

Giovedì 1 Giugno – MILANO CREW ENSEMBLE OPEN AIR w/ Soul Clap, &Me, Till Von Sein

Venerdì 2 Giugno – MAGNOLIA ELECTRO ALL STARZ

Sabato 3 Giugno – TRASHICK

Domenica 4 Giugno – UNALTROFESTIVAL Preview #1 w/ GRANDADDY

Lunedì 5 Giugno – UNALTROFESTIVAL Preview #2 w/ WHITNEY

Martedì 6 Giugno – UNALTROFESTIVAL Preview #3 w/ POND

Mercoledì 7 Giugno – THEE OH SEES

Giovedì 8 Giugno – BLOOD CEREMONY + GIOBIA

Venerdì 9 Giugno – JON HOPKINS DJ

Sabato 10 Giugno – INFECTED MUSHROOM

Domenica 11 Giugno – LA DOMENICA ELETTRONICA

Lunedì 12 Giugno – TBA

Martedì 13 Giugno – IN FEST w/ Pierce, The Veil, Sleeping With Sirens, Crown The Empire, Issues

Mercoledì 14 Giugno – IN FEST w/ Architects, Of Mice and Men, Suicide Silence, Every Time I Die, Motionless In White

Giovedì 15 Giugno – AMERICAN FOOTBALL

Venerdì 16 Giugno – VOID

Sabato 17 Giugno – ALL YOU CAN STREET FESTIVAL

Domenica 18 Giugno – ALL YOU CAN STREET FESTIVAL

Lunedì 19 Giugno – THE BELLRAYS

Martedì 20 Giugno – PRINCESS NOKIA

Mercoledì 21 Giugno – SOLOMACELLO FEST w/ DEAFHEAVEN, Crippled Black Phoenix, Trap Them, Ghost Bath

Giovedì 22 Giugno – TBA

Venerdì 23 Giugno – RRRIOT VS WE RIDDIM

Sabato 24 Giugno – ASTRO FESTIVAL w/ Moderat, Gold Panda, Clap! Clap!, Lory D and many more

Domenica 25 Giugno – BE THERE or BE SQUARE III SUGARHILL GANG

Lunedì 26 Giugno – TBA

Martedì 27 Giugno – THE LEMON TWIGS

Mercoledì 28 Giugno – ZEKE

Giovedì 29 Giugno – BADBADNOTGOOD

Venerdì 30 Giugno – TWIST AND SHOUT

Sabato 1 Luglio – TBA

Domenica 2 Luglio – MAGNOLIA RUN

Lunedì 3 Luglio – TBA

Martedì 4 Luglio – JAGWAR MA

Mercoledì 5 Luglio – SOLEY

Venerdì 7 Luglio – HC 300 w/ Colle Der Fomento, Kaos One e EGreen

Sabato 8 Luglio – COMPLEANNO DEL MAGNOLIA

Domenica 9 Luglio – GOD IS AN ASTRONAUT

Lunedì 10 Luglio – TBA

Martedì 11 Luglio – RHYE

Mercoledì 12 Luglio – OLIVER HELDENS

Giovedì 13 Luglio – TBA

Venerdì 14 Luglio – TBA

Sabato 15 Luglio – FRESH TOUCH FESTIVAL con FAST ANIMALS AND SLOW KIDS

Domenica 16 Luglio – LA DOMENICA ELETTRONICA w/ Larry Heard aka Mr Fingers

Lunedì 17 Luglio – TBA

Martedì 18 Luglio – ASTRAL

Mercoledì 19 Luglio – FOALS

Giovedì 20 Luglio – TBA

Venerdì 21 Luglio – TBA

Sabato 22 Luglio – FRESH PRINCE NIGHT FESTIVAL

Domenica 23 Luglio – VALERIE JUNE

Lunedì 24 Luglio – TBA

Martedì 25 Luglio – THE WIRE

Mercoledì 26 Luglio – TRENTEMØLLER

Giovedì 27 Luglio – TASH SULTANA

Venerdì 28 Luglio – TBA

Sabato 29 Luglio – TBA

Domenica 30 Luglio – TBA

Lunedì 31 Luglio – TBA

Martedì 1 Agosto – MAGNOLIA STONE 2017

Mercoledì 2 Agosto – SWANS

Giovedì 3 Agosto – ASTRAL

Venerdì 4 Agosto – VOID

Sabato 5 Agosto – TBA

Domenica 6 Agosto – TBA

Lunedì 7 Agosto – TBA

Martedì 8 Agosto – RIVAL SONS

Mercoledì 9 Agosto – TBA

Giovedì 10 Agosto – SHELLAC

Venerdì 11 Agosto – TBA

Sabato 12 Agosto – FLUO PARTY

Domenica 13 Agosto – TBA

Lunedì 14 Agosto – FRESH PRINCE NIGHT PARTY

Martedì 15 Agosto – FESTA DELLA BIRRA

Mercoledì 16 Agosto – FESTA DELLA BIRRA

Giovedì 17 Agosto – MOOSE BLOOD

Venerdì 18 Agosto – TBA

Sabato 19 Agosto – TRASHICK

Domenica 20 Agosto – TBA

Lunedì 21 Agosto – TBA

Martedì 22 Agosto – ASTRAL

Mercoledì 23 Agosto – RADICAL FACE

Giovedì 24 Agosto – TBA

Venerdì 25 Agosto – TBA

Sabato 26 Agosto – REGGAE RADIO STATION SUMMER FEST w/ Alborosie

Domenica 27 Agosto – VIVA LAS VEGAN

Lunedì 28 Agosto – TBA

Martedì 29 Agosto – TBA

Mercoledì 30 Agosto TBA

Giovedì 31 Agosto – GAZZELLE

Venerdì 1 Settembre – TBA

Sabato 2 Settembre – UNALTROFESTIVAL

Domenica 3 Settembre – TBA

Lunedì 4 Settembre – RICHIE KOTZEN

Martedì 5 Settembre – TBA

Mercoledì 6 Settembre – TBA

Giovedì 7 Settembre – CLAP YOUR HANDS SAY YEAH

Venerdì 8 Settembre – TBA

Sabato 9 Settembre – TBA

Domenica 10 Settembre – LA DOMENICA ELETTRONICA

Lunedì 11 Settembre – TBA

Martedì 12 Settembre – TBA

Mercoledì 13 Settembre – TBA

Giovedì 14 Settembre – TBA

Venerdì 15 Settembre – FRESH PRINCE NIGHT LIVE w/ Gemitaiz

Sabato 16 Settembre – MAGNOLIA ESTATE 2017 CLOSING PARTY