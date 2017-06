E’ appena terminato quel festival unico che è il Beaches Brew di Marina di Ravenna, vissuto più da stranieri che da italiani.

In attesa di recuperare le foto dei live, la nostra bravissima fotografa Chiara Viola Donati ha immortalato molti degli artisti in uno scatto unico in Polaroid.

DAY 2



Death Valley Girls



The Coathangers



King Khan And The Shrines

DAY 3



MOOD



Kaitlyn Aurelia Smith



Preoccupations



Shellac

DAY 4



Matteo Vallicelli



Thee Oh Sees



Moon Duo

@ foto di Chiara Viola Donati