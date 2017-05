Primavera Sound 2017, la top 7 degli act da non perdere (day 3)

Eccoci. Sempre più vicini al weekend più atteso della stagione, nonostante la cancellazione di uno degli act più attesi, Frank Ocean, sostituito dall’onnipresente Jamie xx, già presente in cartellone con la sua band. Qui potete trovare gli orari ufficiali aggiornati con i tradizionali drammi legati alle inevitabili sovrapposizioni tra gli stage Primavera, Heineken, Mango, Pitchfork, Ray Ban, Adidas Originals, l’ Auditori e i due palchi elettronici del Primavera Bits nello spazio in spiaggia Bacardi Live e Desperados Club. A tal proposito potete trovare un comodo schema, leggero e stampabile, sulla piattaforma Clashfinder.

Il Primavera Sound di Barcelona apre ufficialmente i battenti con i live di antipasto di mercoledì 31 maggio e si chiude idealmente con la festa alla Sala Apolo di domenica 4 giugno.

Se non sapete dove pranzare, date un’occhiata alle guide di Alessandro Ceccarelli e Fabio De Marco.

Queste, invece le nostre scelte per il weekend, a partire dai 7 live da non perdere della giornata di sabato 3 giugno.

7. Kelly Lee Owens

Bacardi Live – h.22.15



Tra i nomi più intriganti del momento, l’ineffabile musicista gallese stranamente non farà parte del cast all’interno del Parc, ma nell’adiacente spiaggia del Primavera Bits.

6. Recondite

Bacardi Live – h.04.30



Lorenz Brunner vi aspetta per l’ultimo after prima di ricondurre le vostre stanche membra a letto.

5. Joey Purp



Pitchfork – h.20.55

Se non vi interessa seguire la finale di Champions, potete andare a scoprire uno dei nomi più promettenti della scena rap di Chicago. Un giorno ve ne ricorderete.

4. Wild Beasts

Ray Ban – h.00.50



Loro mancano da un po’, ultimamente defilati dai circuiti dei festival, ci regaleranno un sogno notturno prima dell’ultimo sprint.

3. Royal Trux

Primavera – h. 19.25



Non dimentichiamoci mai delle nostre radici. In cima alla lista nostalgia dei ritorni, non possiamo che menzionare la marcissima creatura di Neil Hagerty nata dalle ceneri dei Pussy Galore.

2. Arcade Fire

Mango – h.00.00



Poco da dire. Chi li ha già visti al Primavera, sa che ci sono molto affezionati e al Parc del Forum regalano degli show davvero indelebili.

1. Skepta

Heineken – h.01.55



Questo che stiamo vivendo è indubbiamente un fine decennio grime. Non si può chiedere di meglio che uno dei nomi più “pop” e popolari del filone, in uno dei palchi principali. Preparatevi a uno show massacrante.