Nel corso del tour di saluto dei Drink To Me, band che l’ha reso popolare nella scena indie italiana, Marco Jacopo Bianchi aka Cosmo, ha pubblicato un nuovo brano, “Sei la mia città”. Ecco il video, diretto da Jacopo Farina per Sterven Jønger.

L’unico live di Cosmo previsto per l’estate 2017 sarà a ingresso gratuito in quel di Roma, in Piazza Farnese.