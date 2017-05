Knick Knack lancia la Sagra Elettronica

Sagra Elettronica è il nuovo festival promosso dai nostri partner di Knick Knack si terrà sabato 22 luglio alla Masseria Ospitale di Lecce, un coraggioso mix di tradizione culinaria del Salento con l’arte contemporanea non convenzionale e performance di musica elettronica intelligente.

Il focus musicale è su performance elettroniche e strumentali, eseguite live o in dj set da artisti nostrani e internazionali. Tra gli ospiti confermati, il maestro dell’elettronica britannica, Lee Gamble, tra gli artisti più eclettici del panorama europeo odierno, sperimenta e innova tra abstract noise, composizioni avant, jungle e dance irregolare, capace di selezionare dal raggae alla musica classica con invidiabile expertise e naturalezza; il berlinese Ancient Methods, incarnazione della black industrial music arricchita da elementi sonori funk; il duo italiano Corridoiokraut, specializzato in escursioni kraut, glitch e field recordings; Valerio Cosi, polistrumentista e sassofonista influenzato da più stili e contaminazioni elettroniche, jazz, musica africana e krautrock; Underspreche, duo abile nel proporre musica house/techno e lirica insieme, la loro performance si caratterizza per l’abbinamento di tracce, ritmi e ambienti elettronici a interventi vocali dal vivo; Max Nocco, batterista, DJ e collezionista di vinili salentino, è una delle personalità musicalmente più complete della Puglia.

Il format, ispirandosi alle popolari sagre salentine, si pone l’obiettivo di offrire un contesto moderno e accessibile a tutti coloro che gradiscono la buona cucina e l’intrattenimento innovativo. “L’evento nasce principalmente dalla volontà di evolvere l’esperienza dell’utente e valorizzare lo stile musicale che ci appassiona, la musica elettronica; per tale ragione Knick Knack ha deciso di associare alla musica un servizio street food, un vintage market e uno spazio con le migliori etichette discografiche pugliesi del genere”.

Congiungendo la sperimentazione sonora a un ambiente naturale e accogliente come la storica Masseria Ospitale di Lecce, l’evento risulta ricco non solo per l’offerta musicale, ma anche per la proposta culinaria – con un menù street food per vegani, vegetariani, carnivori e amanti del pesce – e artistica – i creativi coinvolti per la realizzazione di bizarre installazioni, sono i salentini Massimiliano Manieri e Fabrizio Fontana, e la barese Mariagrazia Giove conosciuta per il suo brand Musica Nomade.

La prevendita è disponibile sul circuito DIY Ticket a 10EURO+dp. E’ inoltre possibile pernottare o richiedere supporto al raggiungimento della location, contattando l’organizzazione a sagraelettronica@gmail.com.

Tutte le informazioni sull’evento sono disponibili sulla pagina Facebook e sull’evento ufficiale.