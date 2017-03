TOdays raddoppia: annunciato anche Mac DeMarco

La notizia era già nell’aria da ieri, ma ora è appena diventata ufficiale: Mac DeMarco si aggiunge alla line-up di TOdays Festival di Torino, che nei giorni scorsi già aveva annunciato PJ Harvey come headliner.

Il matto cantautore canadese arriverà in Italia a fine agosto per presentare il suo nuovo album “This Old Dog“, in uscita per Captured Tracks il prossimo 5 marzo.

Ecco di seguito le due date:

24 agosto @ AMA Music Festival, Asolo (TV)

25 agosto @ TOdays Festival, Torino (+ PJ Harvey)