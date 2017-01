Lo aspettavamo da un po’ Mac DeMarco, ed ecco che oggi arriva la bella notizia: lo scatenato singer-songwriter canadese ha annunciato l’uscita del nuovo album “This Old Dog”, in uscita per Captured Tracks il prossimo 5 marzo.

Ad anticiparlo, due nuovi brani: la title-track e “My Old Man”. Godetevelo qui sotto.