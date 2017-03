[Contest] Vinci due biglietti per Matrixxman al Kindergarten di Bologna

Bologna continua a dimostrarsi un territorio molto fertile per la musica elettronica internazionale. In città sono sempre più frequenti le occasioni per conoscere da vicino i migliori artisti e producer del mondo, dal RoBOt Festival a Timeshift, fino al nuovo party Mesmerize, in scena al Kindergarten.

È proprio in collaborazione con Mesmerize che mettiamo in palio due biglietti per la serata di venerdì 17 marzo, quando sul palco dello storico locale bolognese salirà l’americano Charles Duff in arte Matrixxman. Molti lo descrivono come il punto di svolta della scena techno statunitense, ha ricevuto apprezzamenti prestigiosi da vere e proprie autorità della critica come The Quietus e Resident Advisor, e gode della stima di artisti del calibro di DVS1, Rødhåd, Jeff Mills, Ben Klock, Richie Hawtin.

Per provare ad essere tra i fortunati vincitori del biglietto, basta mettere Like alla nostra fanpage Facebook e scrivere un messaggio privato dal testo “Mmaattrriixxiimmaann”. Avete tempo fino alle ore 12 di venerdì 17 marzo: incrociate le dite.