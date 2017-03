AA.VV., “That’s The Way Volume 1” (Black Candy/Audioglobe, 2017)

Primo volume di una gradevole compilation nata per consolidare il sodalizio tra Black Candy e Centro Storico Lebowski (http://www.cslebowski.it/) e aiutare a finanziare la nascita di una scuola calcio utile a rivitalizzare una delle tante zone “particolari” del nostro Paese.

Il piglio di ogni pezzo, le cui provenienze sono le più disparate, è dinamico e tendente allo schitarrare wave, frammisto a incursioni psych, dream wave o addirittura ska-punk (Maleducazione Alcolica e Malasuerte FI Sud). Tosti e guerreggianti i Soviet Soviet e gli Appaloosa, fedeli alla linea i Fine Before You Came, una sicurezza i The Vickers e pregevoli Zen Circus degli esordi. Tutte le informazioni riguardo al progetto al link segnalato poco su ma anche nel meraviglioso mondo Black Candy.

70/100

Giampaolo Cristofaro