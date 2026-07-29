acieloaperto, le foto del concerto de i cani

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L’edizione 2026 di acieloaperto, di cui siamo anche quest’anno media partner. si avvicina ad agosto con un tutto esaurito da ricordare. Abbastanza prevedibile se consideriamo come i cani di Niccolò Contessa mancassero da queste parti da dodici anni (bisogna risalire infatti all’ormai storica tappa al Vidia nel febbraio del 2014).
Per l’occasione, oltre al racconto di Samuele Conficoni, abbiamo raccolto una serie di scatti realizzati da Noemi Giugliano.
Acieloaperto continua nelle prossime settimane e sono ancora disponibili i biglietti per le prossime tappe della rassegna cesenate.