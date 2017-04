No Glucose, il cast completo del festival bolognese

Ecco finalmente il cast definitivo di No Glucose, il festival bolognese di giovedì 18 e venerdì 19 maggio, organizzato da NO HOPE fanzine e dal blog Sniffin’ Glucose e di cui saremo per il primo anno partner.

Ad arricchire il cartellone della due-giorni sotto al ponte di Via Stalingrado, al Mikasa, il punk ruvido e senza filtri di una delle band più rappresentative della scena DIY danese, gli Yung e quello garage/emozionale del trio The Smudjas che si divide tra Milano e Nijmegen.

Con loro confermati anche gli incontenibili eredi italiani dei Black Lips, i veneti Bee Bee Sea, e due band a portare alta la bandiera della scena della città: il quartetto fuzz/pop dei Flyin’ Zebra che ha esordito con D°E°M°O registrato da Jonathan Clancy e Nico Pasquini (His Clancyness, Stromboli) e il trio indie rock dei Mt. Zuma.

Dopo la preview del 7 maggio, ecco come si divideranno gli act nelle due giornate di giovedì 18 e venerdì 19 maggio.