Menu

Best Songs 2025 | Kalporz Awards

Redazione

Share This Article
Share Post

Come ogni anno, oltre alla classifica degli album, i nostri Best Albums, i Kalporz Awards si impreziosiscono della chart delle canzoni più belle, quest’anno allargata a 20 canzoni in una splendida Top 20. Scelta difficilissima, lo sapete bene, vista la produzione mastodontica che invade lo streaming. Ma noi ce l’abbiamo fatta, forti di una votazione a doppio turno che dapprima screma e poi raccoglie i kalporziani sulle scelte degli altri kalporziani. Ne è saltato fuori un podio (forse) per la prima volta senza americani né inglesi, e con 10 artisti comuni alla Top album. Ma l’intreccio più importante è che la band che ha vinto gli album piazza (non nei primi posti, a dir la verità) ben 2 brani in quella delle canzoni, ad ulteriore dimostrazione della bontà generale del suo album.

Più sotto trovate la compilation su Spotify con tutte le songs entrate in nomination (in ordine sparso), per 3 ore e 15 minuti di ascolto vario e con la firma di Kalporz.

20. Oruã – Deus-Dará


19. Ethel Cain – Fuck Me Eyes


18. bdrmm – Infinity Peaking


17. Animaru – Mei Semones


16. No Joy – Garbage Dream House


15. aya – off to the ESSO


14. Maruja – Born To Die


13. The Charlatans – We Are Love


12. Geese – Trinidad


11. Geese – 100 Horses


10. Car Seat Headrest – Gethsemane


9. Nourished by Time – Max Potential


8. Turnstile – SOLE


7. Clipse, John Legend, Voices of Fire – The Birds Don’t Sing


6. Wednesday – Elderberry Wine


5. Your New Place – Racing Mount Pleasant


4. Blood Orange – Thinking Clean


3. Smerz – You Got Time and I Got Money


2. Bad Bunny – Baile Inolvidable


1. Rosalía – Berghain

La playlist completa (2h e 45 minuti di bella musica):

La playlist completa (3h e 15 minuti di bella musica):

La storia delle classifiche kalporziane delle canzoni

Best Songs 2024 (CINDY LEE, “Kingdom Come”)

Best Songs 2023 (SUFJAN STEVENS, “Will Anybody Ever Love Me?”)

Best Songs 2022 (SUDAN ARCHIVESS, “Selfish Soul”)

Best Songs 2021 (LITTLE SIMZ, “I love you, I hate you”)

Best Songs 2020 (elenco – no classifica)

Best Songs 2019 (LITTLE SIMZ, “101 FM”)

Best Songs 2018 (IDLES, “Danny Nedelko”)

Best Songs 2017 (LCD SOUNDSYSTEM, “Call The Police”)

Best Songs 2016 (DAVID BOWIE, “Blackstar”)

Best Songs 2015 (KURT VILE, “Wheelhouse”)

Best Songs 2014 (CLOUD NOTHINGS, “I’m Not Part Of Me”)

Articoli Correlati:

Piero Merola Awards 2016

Francesco Melis Awards 2010

, ,
0Likes

You May Also Like

Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010