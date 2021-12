Kalporz Awards Songs 2021

Nell’attesa di arrivare a decretare, tramite i vostri voti sui social, l’album dell’anno secondo voi lettori, ecco che arriva anche la classifica delle canzoni più belle per i redattori kalporziani. Votazione a doppio turno, as usual, e più sotto c’è la playlist completa delle 38 canzoni segnalate al 1° turno, per completismo. E i risultati? I primi due posti vedono artisti “scambiati” rispetto alla classifica dischi, una piccola rivincita per Little Simz. Un’altra curiosità: la rapper inglese vinse anche nel 2019 con “101 FM”

Buon ascolto.

1. Little Simz, “I love you, I hate you”

2. Low – “Days Like These”

3. Yves Tumor – “Jackie”

4. Black Country, New Road – “Track X”

5. Arab Strap – “The Turning of Our Bones”

6. Tirzah – “Sink In”

7. Damon Locks Black Monument Ensemble – “Now (Forever Momentary Space)”

8. Sharon Van Etten/Angel Olsen, “Like I Used To”

9. jpegmafia – “Fix urself”

10. Dinosaur Jr, “Garden”

Le 38 canzoni del 1° turno: