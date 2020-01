KALPORZ AWARDS – The 20 Best Songs of 2019

Siamo già nel nuovo anno, ma ancora fino all’Epifania (che – come si sa – ogni classifica porta via) pubblichiamo ancora le nostre classifiche personali e soprattutto questa, la chart delle migliori canzoni del 2019. Che siamo tutti in modalità playlist, per cui ecco qui la playlist “definitiva” del 2019, con un podio tutto al femminile.

20. JPEGMAFIA, “Jesus Forgive Me”

19. AMERICAN FOOTBALL, “Doom in Full Bloom”

18. TROPICAN FUCK STORM, “Paradise”

17. WILCO, “Everyone hides”

16. YVES TUMOR feat. HIRAKISH, NAPOLIAN, ANTHEM – Applaud

15. WARMDUSCHER, “Precious Things”

14. CASS McCOMBS, “Estrella”

13. VAMPIRE WEEKEND, “Harmony Hall”

12. SLOWTHAI + MURA MASA, “Deal wiv it”

11. KANYE WEST, “Closed On Sunday”

10. STEVE GUNN, “New moon”

8. CHARLIE XCX feat. BIG FREEDIA, CUPCAKKE, BROOKE CANDY, PABLLO VITTAR, “Shake It”

8. 100 GECS, “Money Machine”

7. FONTAINES D.C., “Hurricane Laughter”

6. NICK CAVE & THE BAD SEEDS, “Bright horses”

5. ROSALÍA, J BALVIN feat. EL GUINCHO, “Con Altura”

4. PURPLE MUNTAINS, “All my happiness is gone”

3. SOLANGE, “Stay Flo”

2. FKA TWIGS, “Cellophane”

1. LITTLE SIMZ, “101 FM”

