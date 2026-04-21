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Les Imprimés | Tiwayo | Mamas Gun | Jalen Ngonda

Matteo Maioli

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Nuovo Thanks4AllTheFish! dedicato ad artisti soul che però non vengono (come farebbero invece pensare) dagli Stati Uniti.

Les Imprimés (Kristiansand, Big Crown Records)

Fading Forward giunge a tre anni di distanza da Rêverie, l’acclamato debutto del 2023 di Morten Martens con il moniker Les Imprimés, ed è stato scritto, suonato e prodotto quasi interamente da questo musicista autodidatta originario di Kristiansand, in Norvegia. Un lavoro che amplia le basi trasversali di Martens, approfondendo temi come amore, perdita e resilienza. Un mix di soul classico, doo‑wop e rnb che non nasconde una sensibilità hypnagogic pop in brani come “With You” che sembra uscire da questo disco.

Les Imprimés è musica che suona allo stesso tempo classica e attuale, fatta di songs che arrivano subito, al primo ascolto, e che continuano a crescere dentro chi li ascolta. “È musica soul, ma non ho esattamente la voce soul – racconta. La faccio a modo mio.”

Tiwayo (Parigi, Record Kicks)

Tiwayo si è costruito una solida reputazione internazionale condividendo il palco con Curtis Harding, Cody Chesnutt e Marcus Miller. Dopo i primi due album Desert Dream (Yotanka Records) e The Gypsy Soul of Tiwayo (Blue Note), quest’ultimo esordio del 2019 prodotto dal vincitore di un Grammy Mark Neill, Tiwayo sembra allontanarsi dalla scena musicale. La svolta arriva quando Adrian Quesada dei Black Pumas ascolta i suoi demo e lo invita ad Austin per lavorare a un nuovo progetto, che diventerà Outsider.

In un’epoca dominata da revival nostalgici, il cantautore francese sceglie una direzione opposta, abbracciando il ruolo dell’outsider e dimostrando che crudezza e spontaneità emotiva restano la sua firma artistica più potente. Southern soul e blues in un ottimo disco.

Mamas Gun (Londra, Absolute Label Services)

Dig è il sesto album di questo ensemble attivo dal lontano e 2007 guidato dal talentuoso Andy Platts. Forse la più vintage tra le proposte di oggi, anche perchè vede la collaborazione del tastierista Brian Jackson, già con Gil Scott-Heron in lavori fondamentali del poeta di Chicago come Winter in America. Dalla title track – una nuova “Just The Two Of Us” – fino alla conclusiva “Joy” si viaggia tra sonorità appunto alla Bill Withers, ma anche Marvin Gaye e la Motown degli anni settanta, Isaac Hayes e perfino Electric Light Orchestra.

Chris Boot (batteria), Cameron Dawson (basso), Terry Lewis (chitarra) e Dave Oliver (tastiere) completano la line-up. Gustosa l’accoppiata “Hardest Yards”/”The Proof” a metà album ad alzare i giri con spruzzate funk e la dotatissima voce di Platts.

Jalen Ngonda (Liverpool, Daptone Records)

Avevamo scoperto Jalen Ngonda con Monica sia tramite il podcast di Indi(e)pendenze che sul blog Going Underground. L’originario del Maryland trova la sua strada in Regno Unito, grazie all’aiuto economico della famiglia che gli permette di studiare al Liverpool Institute for Performing Arts; dopo essersi fatto le ossa seguendo Lauryn Hill e Martha Reeves registra il debutto Come Around And Love Me per la Daptone, accolto dal plauso degli addetti ai lavori (Snoop Dogg, Elton John) e del pubblico con due singoli nella Top20 UK.

In attesa del sophomore Doctrine Of Love previsto per il prossimo 31 Maggio – quando curiosamente tutti gli album di qui sopra sono usciti il 10 Aprile – ci lasciamo deliziare da “Hang It On The Shelf”, rhythm’n’blues d’alta scuola in cui insegue i fasti di Otis Redding.

Foto: Les Imprimés, by Tor Stensola

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Se potessi ripercorrere in un attimo, nuotando controcorrente, le rapide di questo fiume oramai giunto al suo estuario, nella estrema fissità di questo mio prossimo viaggio nella noia orizzontale, sceglierei gli anni in cui la volta celeste non era altro che un enorme lenzuolo fatto a cielo e la luna una palla polverosa gettata nel vuoto e catturata con le unghie dall’egoismo del pianeta Terra. E noi, bimbi, cadevamo con essa per sempre, aggrappati in un infinto sprofondo gli uni agli altri, grazie a un gomitolo di lana nera. I grandi dimenticarono in fretta di avere un mondo con certe stelle enormi, sopra il capo, da osservare, mentre noi sacrificavamo la nostra noia migliore per costruire ponti sospesi nello spazio che ci allacciassero a un’agognata luna. La dipingemmo butterata e funesta, con maremoti sulla superficie di un ponto che non era mai tranquillo, ma tutta una schiuma fremente di gorghi e mostri marini. Nuovi esseri di ordinaria malinconia calpestavano un tappeto soffice come zucchero filato sparso su una teglia, in cui si radicavano piante cresciute dolci come torroni. Altre volte immaginammo un balzo da gigante come in mongolfiera, le tante mongolfiere tipiche di una domenica d’estate, un balzo che ci consentisse di fuggire all’avarizia terrestre e alle sue costrizioni. In anni in cui razzi enormi arrugginivano in volo, pensammo a uno sgangherato proiettile cavo sparato negli occhi della luna come nei film dei Meliès, in cui potessimo accovacciarci per il viaggio, assieme ai nostri migliori amici. Ma poi venne il tempo di un leggero disincanto, e, anche sognando a occhi aperti, non potevamo far altro che immaginarci tute e scafandri e missili scagliati a violentare qualche nuovo cielo. E poi, al ritorno, schivare incredibili uragani e tempeste, per posarci placidamente in un mare che ci accogliesse come un telo. Eravamo certo molto giovani e molto felici e pensavamo, con rabbia, di non dover invecchiare mai. (Matteo Marconi) Le puntate precedenti Back To The Future Vol. 9 - Stuart Adamson morì nel 2001 e nessuno ne parla più Back To The Future Vol. 8 - I Vines e il Verona dell'84-'85 Back To The Future Vol. 7 – “I figli degli operai, i figli dei bottegai!” Back To The Future Vol. 6 - Ekatarina Velika (EKV) Back To The Future Vol. 5 - Gli Air sul pianeta Vega Back To The Future Vol. 4 – “Stay” e gli angeli degli U2 Back To The Future Vol.3 - La lettera dei R.E.M. e di Thom Yorke Back To The Future Vol. 2 – Massimo rispetto per i metallari (1987-89) Back To The Future vol. 1 – L’estate di Napster 14 settembre 2010