Per due anni (vedi Kalporz Songs 2014 e 2015) la canzone dell’anno non era contenuta in nessuno dei primi 5 album degli Awards, mentre in questa tornata qualcosa è cambiato. C’è un mattatore inevitabile e indiscusso del 2016, e sapete chi è.

La votazione è stata complessa e complicata, con tanto di primarie. Eventualmente possiamo consigliare la nostra “legge elettorale” degli Awards al nuovo Presidente del Consiglio: da noi funziona.

7. “Way We Won’t” – Grandaddy

6. “Drunk Drivers/Killer Whales” – Car Seat Headrest

5. “I Have Been To The Mountain” – Kevin Morby

4. “We The People….” – A Tribe Called Quest

3. “Ultralight Beam” – Kanye West

2. “Burn The Witch” – Radiohead

“1. Blackstar” – David Bowie

[SPOTIFY PLAYLIST]