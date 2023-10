“Definitely Maybe”, l’album di debutto degli Oasis, traccia per traccia

È notizia di ieri che Liam Gallagher ha annunciato il tour celebrativo per i 30 anni di “Definitely Maybe” degli Oasis, con 12 date del tour per ora tra UK e Irlanda a partire dal prossimo 2 giugno: occasione per condividere con voi un articolo del nostro corrispondente brasiliano Scream & Yell, pubblicato originariamente su Scream & Yell nel 2002 e in cui si analizza il primo album della band canzone per canzone.

“Quando sei felice e ti senti bene, allora sai che è il momento giusto”.

Non è necessario che vi piacciano i fratelli Gallagher. A molte persone probabilmente non piacciono. Non sono i Beatles o i Rolling Stones e non hanno salvato il rock and roll. Forse la loro missione è già stata compiuta. Provate a leggere qui di seguito senza pregiudizi.

1994. Tre anni dopo “Nevermind”, il mondo sentiva ancora gli ultimi singhiozzi dell’addio di Cobain e la disintegrazione della scena grunge. L’Inghilterra era “tiepida”: Brett Anderson e i suoi Suede suonavano Bowie e Roxy e gli Stone Roses si sciolsero poco dopo l’uscita del loro secondo album. Tutto era troppo tranquillo e poco sexy.

Da Manchester, due fratelli chiassosi apparvero con questo album dal nulla e diedero il via a un cambiamento che elevò il Regno Unito (nel bene e nel male) ancora una volta a capitale culturale del mondo, in un movimento ultra-revisionista soprannominato britpop che guardava solo al proprio ombelico (“noi inglesi siamo i migliori”, e, ok, difficile dissentire quando avevano Beatles, Stones e Who nella manica) e che sarebbe durato fino al 1996. Perché? si potrebbe dire… Beh…

“Definitely Maybe” è l’album di debutto più venduto nella storia della Island perché non era messianico o intellettuale, tanto meno artistico. È il figlio bastardo degli Who (e non dei Beatles) con tutta la scena “baggy” di Madchester che era finita non molto tempo prima. Undici canzoni tratte dal libero accesso di Noel alla follia e all’emergere dei Roses e delle loro scale ascendenti e psichedelia anti-hippy. Il tutto condito con molta arroganza, ambizione, gin tonic, cocaina e chitarre. Tante chitarre.

Senza troppi giri di parole e andando un po’ sul personale, questo non è il mio disco per rilassarmi o per ascoltarlo la domenica mattina. Provate ad ascoltarlo prima di quel sabato sera in discoteca, sorseggiando una birra e chiedendovi se riuscirete a baciare quella ragazza (nel mio caso…)… Se vi va, e vi andrà… potete seguire Liam Gallagher e imitarlo… cantate, riempitevi la faccia e siate felici.

01) “Rock n Roll Star”

Per la cronaca, questa canzone è stata nella top 10 dei “50 brani più emozionanti di sempre” della rivista “Q”. Per non mettere il dito nella piaga, aprire un disco con un milione di chitarre e “Live my life in the citieeeeeeeee, there’s no easy way out” non è affatto male. Non è affatto male.

02) “Shakemaker”

Personalmente, è la canzone che mi dà la maggiore sensazione di ciò che stava accadendo in quel periodo in Inghilterra e con i ragazzi. “When ya happy and you feelin’ fine then you know that’s the right time…” dice quasi tutto di questa canzone metà psichedelica, metà Small Faces, totalmente alcolica.

03) “Live Forever”

Forse la più grande gloria di Noel Gallagher e la migliore performance vocale di Liam. Un’epopea sul potere arrogante della gioventù… “Maybe I just wanna fly wanna live dont wanna die”. Un inno da cantare in uno stadio con 50.000 persone o abbracciando la propria ragazza alla fermata dell’autobus. Sempre dedicato a John Lennon. Il classico assolo da guitar hero di Noel.

04) “Up in the Sky”

Questa canzone ha un’atmosfera che potrebbe essere stata scritta da Lennon/Macca e trasformata in “Revolver”. Potrei essere in viaggio. Forse al posto di “And Your Bird Can Sing”… Sì… ma sarebbe senza la voce rauca ed elastica di Liam. Beh… lasciatela qui.

05) “Columbia”

Intro brillante, riff magistrale e un’aria affettata/drogata per descrivere una situazione reale e poi recentemente accaduta. Volete sapere cosa? Una rivolta in una stanza del Columbia Hotel nel Regno Unito e il divieto perenne di tornarci.

06) “Supersonic”

Il singolo di debutto della band. Un singolo quasi perfetto. Chi, nella storia della musica, ha fondato un gruppo e prima del primo album ha pubblicato una canzone che inizia con “I need to be myself, Cant be no one else…”. Più arrogante e delizioso di così.

07) “Bring it on Down”

La canzone più sgangherata e punk dell’album. Metà Pistols, metà Jam. Non è la mia preferita, ma ha il suo valore. Noel rimprovera gli idioti di turno con: “I’ll be scrapping their lives from the sole of my shoe tonight”

08) “Cigarettes & Alcohol”

Questa meraviglia è nata da una conversazione tra Johnny Marr e Noel nel 1993. Marr aveva detto che il primo singolo che aveva comprato era stato “Get it On” dei T.Rex. Un anno dopo, Noel allungò i tre riff del classico degli anni ’70 per creare forse la più grande canzone di apologia della cocaina e dei “piaceri dello sballo”. La copertina del singolo è meravigliosa e Noel, dopo aver festeggiato il successo del singolo, è stato ricoverato in ospedale per dolori al petto. Un altro classico istantaneo del chitarrista e la voce imbattibile di Liam “You might as well do the white linnnnnnnnne”…

09) “Digsy’s Dinner”

Una canzone tipicamente inglese. È Kinks, è Small Faces, è (non ridete) per metà Blur. Se fosse stata pubblicata negli anni ’60, questa canzone avrebbe potuto essere il lato B di “Waterloo Sunset” o “Lazy Sunday”. Il riff iniziale è micidiale. Ironica, divertente e la più “Swinging London” di tutte.

10) “Slide Way”

Ho appreso che Noel ha usato la canzone di Neil Young “Cortez the Killer” come base per scrivere questa canzone. Non male per una bella canzone dedicata e scritta per una delle ex fidanzate del chitarrista. L’unica canzone più (o meno) romantica dell’album.

11) “Married with Children”

Avete presente l’ex fidanzata di Noel della canzone di cui sopra? Appare di nuovo qui, solo ritratta alla fine della relazione. “La tua musica è una merda, mi tiene sveglia tutta la notte” avrebbe detto a Noel quando lui si svegliava nel cuore della notte per scrivere una sequenza di accordi. Acustica, calma, l’antitesi di “Rock’n’Roll Star”. Una perfetta canzone d’addio, di fine festa. Si conclude con un rilassante “Goodbye Im goin’ home” di Liam. Buonanotte.

(Ricardo Moscarelli)

Scream & Yell è uno dei primi siti di cultura pop in Brasile e uno dei più importanti della scena indipendente brasiliana. Le ragioni della collaborazione tra Kalporz e Scream & Yell puoi leggerle qui.