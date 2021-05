Kalporz va in Brasile con Scream & Yell

Abbiamo in corso diverse collaborazioni con siti molto bravi: oltre ai contenuti di arte (Art a Part Of Cult(ure)), cinema (MediaCritica) e fumetti (Lo Spazio Bianco), musicalmente ci arrivano dalla Scozia le segnalazioni sempre interessanti di Dominic Valvona e del suo blog Monolith Cocktail, ed è un modo per allargare i nostri confini musicali (e linguistici, visto che pubblichiamo i loro articoli in inglese).

Da oggi in poi largo anche al Brasile: Kalporz è onorata di annunciare la collaborazione con un sito brasiliano coevo di Kalporz, perché nato anch’esso 21 anni fa, nel lontano 2000: Scream & Yell.

Scream & Yell è uno dei primi siti di cultura pop in Brasile e uno dei più importanti della scena indipendente brasiliana. Marcelo Costa e i suoi redattori hanno debuttato nel novembre 2000 da una fanzine su carta apparsa nel 1996. Da allora, sono pure diventati un’etichetta indipendente avendo pubblicato più di 30 dischi digitali e concentrato gran parte del loro sguardo editoriale sull’espansione ai paesi vicini (con la creazione di Faro, un collettivo di 9 siti ibero-americani che condividono notizie mensilmente) e al Portogallo, attraverso un giornalista collaboratore a Lisbona. Di solito Scream & Yell non pubblica notizie su uscite musicali o curiosità o gossip perché per questi contenuti usa direttamente Twitter, piuttosto lunghe interviste, recensioni (di dischi, film, libri) e la copertura di concerti e festival. Quello che in fondo facciamo anche noi, che ci concentriamo di più sugli articoli altri che sulle news.

Occasione per la collaborazione sarà, se possibile, uno sguardo privilegiato sulla scena pop e rock brasiliana (e sulla scena italiana per i nostri articoli che Scream & Yell pubblicherà), e posso assicurare che la prima proposta – che pubblicheremo domani – sarà una bomba.

Bene, ora Kalporz ha anche un po’ di cuore a San Paolo, ed è bello che sia così.

(Paolo Bardelli)