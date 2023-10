[T4ATF!] Erin K, Crumb, Brontës, Faye Webster

Questa volta le 4 suggestioni sono sotto forma, più che di album, di singoli, usciti come sempre negli ultimi mesi.

ERIN K, “Breathe”

Ha un ottimo seguito streaming, Erin K: con oltre 3 milioni di stream su Spotify la musicista inglese ora residente a Brooklyn, il cui vero nome è Erin Kleh, è tornata in questo 2023 con un album, “Sink to Swim“, registrato sempre il co-produttore Kristofer Harris (Belle & Sebastian, Ghostpoet) con cui aveva già lavorato per l’album I Need Sound del 2019. Il singolo è “Breathe” che è una canzone pop cesellata, curata con un arrangiamento non banale e impreziosita da un ritornello arioso e un bel video, girato nei Moseley Road Baths, a Birmingham.

CRUMB feat. MELODY’S ECHO CHAMBER, “Le Temple Volant”

Stereogum l’ha definita “una collaborazione fantastica e inaspettata”: la band indie sperimentale newyorkese Crumb si è unita a Melody Prochet, l’artista psych-pop parigina nota come Melody’s Echo Chamber, per un nuovo delizioso brano intitolato “Le Temple Volant”.

BRONTËS, “Down To You”

“Down To You” è un pezzo indiepop spettacolare, fatto per essere ballato e vissuto. I Brontës sono un quintetto di Glasgow che si ispira a Foals, Talking Heads e Mazzy Star, fondendo un suono indie classico con un tocco funky.

FAYE WEBSTER, “Lifetime”

È una Webster notturna, meditabonda e quasi jazz quella di “Lifetime”: il singolo è il nuovo estratto, sempre su Secretly Canadian, che segue il singolo di giugno “But Not Kiss”. L’ultimo album della cantautrice americana è ad oggi ancora “I Know I’m Funny Haha” del 2021.

(Paolo Bardelli)