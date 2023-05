Il frizzante elettro-pop delle Decisive Pink

“Dopamine” è l’ultimo singolo delle Decisive Pink che anticipa l’album d’esordio “Ticket To Fame”, in uscita il 9 Giugno per Fire Records.

Le Decisive Pink sono Angel Deradoorian e Kate NV, ex Dirty Projectors la prima (tra 2007 e 2012) e lume della scena pop sperimentale europea (nei Glintshake, band post-punk da Mosca) la seconda. “Ticket to Fame” è un lavoro spudoratamente romantico nell’atmosfera e nel tono: acuto, divertente e preveggente sebbene alla fine misterioso, è “un bacio a tutto il mondo” dalle due artiste. Le Decisive Pink hanno un sound unico e capace di giocare con influenze moderne e classiche, tra il i dancefloor eighties, la Kate Bush di “Waking the Witch” e la psichedelia.

L’esordio del duo era stato anticipato nei mesi precedenti dai singoli “Destiny”, “Ode To Boy” e “Haffmilch Holiday”, tutti all’insegna di una glacialità umana nella lezione elettronica che dai pionieri Kraftwerk vira a formazioni più da classifica come gli Eurythmics.

Foto di Sasha Kulak