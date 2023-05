La Top 7 della settimana (#20, 2023)

Una settimana sicuramente non delle più facili. Un’intera regione, l’Emilia-Romagna, colpita da una alluvione di proporzioni disastrose. In un contesto del genere, sembrerà strano, la musica ha finito per balzare in primo piano. Una scia di polemiche ha infatti accompagnato il concerto a Ferrara di Bruce Springsteen, tra logiche da “show must go on” e legittime richieste di silenzio e solidarietà verso le popolazioni coinvolte. Ma se la natura sa essere spietata, la capacità primaria dell’uomo consiste nel riuscire a rimanere a galla, come sembrano dirci anche i Blur nella copertina del loro nuovo disco in uscita a luglio “The Ballad of Darren“, dove un nuotatore immerso nella distesa blu di una piscina sfida il grigio clima inglese. E proprio dall’Inghilterra arriva un’altra notizia spiazzante: Andy Rourke, bassista degli Smiths, ci ha lasciati a 59 anni. A lui- e a tutti coloro che avvertono la fine di un’epoca- è dedicata l’immagine di copertina della nostra Top7.

7. I pastelli acidi dei Floyer Red

I Floyer Red di Brooklyn sono un quintetto coloratissimo e straripante di idee. I loro brani non seguono un genere definito, ma presentano sfaccettature eclettiche, voci che si intrecciano e melodie al tempo stesso dolci e lisergiche. “Yarn The Hours Away” è il loro primo album.

6. King Gizzard & the Lizard Wizard e il trash metal

Nella loro carriera i King Gizzard & the Lizard Wizard hanno sperimentato di tutto, mettendosi alla prova in maniera diversissima e realizzando 24 dischi nell’arco di appena 10 anni. Nel 2019 “Infest the Rats’ Nest” aveva esplorato le lande dell’heavy metal e una medesima direzione segue anche il loro prossimo disco in uscita il 16 giugno. Una sorta di omaggio al trash metal con cui alcuni componenti della band sono cresciuti. Il video del singolo “Gila Monster” presenta atmosfere fantasy: “Volevamo iniziare la storia nel mondo reale e poi mandarla all’inferno. Il disco parla dell’umanità e del pianeta Terra, ma parla anche di streghe, draghi e altre cose simili”.

5. Summer Salt: un tuffo nel beach pop

Spensieratezza e voglia di indossare un costume da bagno. I Summer Salt pubblicano“Campanita”, un album dedicato all’amore, alla famiglia e ai ricordi di sorrisi malinconici inebriati dal sole.

4. Gli Spoon annunciano un nuovo Ep

Si chiamerà “Memory Dust” il nuovo Ep degli Spoon, disponibile dal 13 giugno. La band, in attività dal ’94, ha pubblicato il singolo “Sugar Babies”.

3. “Under You”: la seconda anticipazione dal prossimo album dei Foo Fighters

2. “Reflections”, l’ultimo lavoro di Sufjan Stevens

Composto da Sufjan Stevens e registrato dai pianisti Timo Andres e Conor Hanick, “Reflections” è il nuovo album del cantautore statunitense, pubblicato a distanza di due anni da “Convocations”. Si tratta della colonna sonora realizzata per l’omonimo balletto del coreografo Justin Peck. Sufjan Stevens, a proposito di questo lavoro, ha rivelato: “Anche se non ho mai preso lezioni, il pianoforte è stato il mio primo vero amore” .

1.I Blur e l’artista allo specchio: “The Narcissist”

Alla vigilia del tour mondiale che questa estate toccherà anche l’Italia, con tappa al Lucca Summer Festival, i Blur hanno annunciato il loro nono album, a distanza di 8 anni da “The Magic Whip”. Il disco si intitolerà “The Ballad of Darren” ed è anticipato dal singolo “The Narcissist”. Nel video si vede un sintetizzatore che sembra guardarsi allo specchio, simbolo dell’artista a colloquio con se stesso. Nota di merito per la bellissima copertina, opera del fotografo Martin Parr.

(Eulalia Cambria)