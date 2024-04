Monde UFO, le foto del live di Firenze

Monde UFO, Circolo Arci Progresso, Firenze, 19 Aprile 2024

Monde UFO un concerto psichedelico che si tinge di rosso e di blu tra musicalità jazz, new age, psichedelia folk con quel pizzico di slow bossanova, caratterizzato da un noise tutto suo che Il duo losangelino di Ray Monde e Kris Chau riesce a creare unendo gli strumenti classici di questi generi come la batteria percossa a spazzole o il sax, alle vecchie drum machine, al synth elettronico e vecchie campionature di Ray riprodotte da un mangianastri, questo essere agli antipodi si fonde perfettamente in un suono a tratti secco ed a tratti evanescente, anche grazie a Kris che si alterna al suono di una campana sacrale e della sua stessa voce usata come strumento musicale attraverso vari banchi effetti, questo rende il suono ancora più etereo con richiami alla meditazione trascendentale e a tratti quasi extraterrestre e legato alla tradizione ufologica.

Il concerto è un’esperienza visiva oltre che sonora, luci minimali e scelta dei colori curata, per rendere la percezione del palco ancora più sporca e poco nitida alla vista così da creare ancora più surrealismo all’interno del pubblico presente nella sala concerti della casa del popolo “Il Progresso”. Lo spettacolo organizzato da La Chute” aps, che cura la programmazione musicale del venerdì “Redrume” de “Il Progresso” e da Quindi Records, casa discografica fiorentina con la quale i Monde UFO hanno prodotto il loro secondo album “Vandalized Statue To Be Replaced With Shrine” (recensito dalla nostra Monica Mazzoli), riesce nel nel richiamare un folto pubblico con il quale Ray e Kris interagiscono molte volte per renderlo ancora più partecipe dell’esperienza musicale e visiva che stanno vivendo. Un doppio “Bis” totalmente improvvisato chiude un concerto intimo, unico ed etereo.