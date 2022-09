Rosalía aggiorna “MOTOMAMI”: deluxe edition con nuovi inediti

Fresca del successo critico e commerciale di MOTOMAMI, che anche su Kalporz è stato ampiamente apprezzato, e mentre è in corso una tournée mondiale che la vedrà impegnata fino a dicembre inoltrato con poche pause tra una leg e l’altra, Rosalía “aggiorna” lo straordinario disco che ha pubblicato a marzo. La nuova edizione deluxe del disco, intitolata MOTOMAMI+, contiene otto tracce bonus. Se in alcuni casi si tratta di brani già noti, come per una versione live di “La Fama”, successo internazionale che vede la partecipazione del canadese The Weeknd, e per un affascinante remix di “Candy”, vi sono – ed è forse l’aspetto più interessante di questo update – ben quattro brani inediti: “Aislamiento”, “La Kilié”, “LAX” e “Chiri”.

Nel corso dell’estate Rosalía aveva anche pubblicato un nuovo singolo – un brano che già stava eseguendo dal vivo -, “Despechá”, accompagnato poi da un video uscito qualche settimana dopo. Anche questo pezzo è incluso in MOTOMAMI+. Dopo essersi esibita in Spagna e in Sud e in Centro America, Rosalía si dirigerà ora in Nord America e poi in Europa in autunno inoltrato. Sarà a Milano il 1º dicembre e chiuderà il tour con un concerto a Parigi il 18 dello stesso mese.