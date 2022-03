“MOTOMAMI” è il nuovo album di Rosalía

Rosalía pubblica oggi per la Columbia il suo terzo album in studio, MOTOMAMI, anticipato da alcuni singoli diffusi sin dallo scorso novembre, il primo dei quali, “La Fama”, ha come ospite speciale The Weeknd. Di recente Rosalía si è esibita al Saturday Night Live negli USA dove ha eseguito proprio “La Fama” e “Chicken Teriyaki”, un altro dei singoli diffusi prima dell’uscita del disco insieme a “Saoko”. MOTOMAMI esce a quasi quattro anni di distanza dal brillante El Mal Querer, il secondo album di Rosalía, un eccezionale successo di pubblico e di critica, parzialmente ispirato a un poema occitano anonimo del 13º secolo.

Nel 2019 Rosalía aveva pubblicato svariati singoli di successo, dalla collaborazione con J Balvin ed El Guincho di “Con Altura” alla pubblicazione di “Aute Cuture” e del doppio singolo Fucking Money Man comprendente i brani “Milionària” (la sua prima canzone in lingua catalana) e “Dios Nos Libre del Dinero”, corredati da accattivanti videoclip. Successivamente sono stati diffusi, tra 2019 e 2020, altri brani singoli tra i quali “Yo x Ti, Tu x Mi”, “A Palé”, “Dolerme” e “Juro Que”. La pubblicazione di MOTOMAMI è stata annunciata lo scorso novembre. L’album contiene sedici tracce; folti sono i nomi presenti come songwriters e come produttori, e di rilievo sono anche quelli dei featuring artists, The Weeknd e Tokischa.