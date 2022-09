La Top 7 della Settimana (#36, 2022)

In periodi come questo, qualcuno ricade nella ciclicità del ricominciare a scrivere degli obiettivi per spaventare i propri mostri, come si fa con i canti durante il capodanno cinese. Qualcun’altro sceglie settembre per lanciare nuovi progetti musicali e chi, proprio adesso, sta rientrando da un’assenza dalle scene. Proviamo a vederlo insieme, cos’è successo questa settimana.

7. “SPIRITUALS”: LA CATARSI DI UNA PRODUTTRICE DISCOGRAFICA

È in uscita “Spirituals”, apripista della Little Jerks, etichetta indipendente messa a punto da Santigold per questa sua fatica discografica. Non tutti siamo per i sincretismi religiosi né per quelli musicali. Lei però come cantautrice ‒ ammetto la fatica nel doverla definire così, dati i ritmi che propone ‒ è creativa. I singoli che hanno anticipato il disco sono energizzanti. Sentiamo, chi si assume la responsabilità di dire il contrario?

6. “HIDEOUS BASTARDS”, IL DEBUT ALBUM DI OLIVER SIM (The xx)

Paura, vergogna, HIV: in questo disco c’è proprio di tutto, persino un cortometraggio horror. Tra una novità e l’altra, il bassista degli xx ha deciso di farci ballare cantando. Da solo, questa volta.

5. TRESOR: TRUE STORIES, UN FETICCIO NIENTE MALE

Il Tresor non è un comune locale di Berlino, e questo non è un libro comune. L’aria che si respira è quella dei primi ’90, quando da quelle parti esplodono il clubbing e la techno. Pagine che ne celebrano i protagonisti attraverso fotografie e testimonianze concesse. E forse, qualcuno a cui interessa farsi raccontare la musica attraverso attimi semplici, ancora c’è.

4. I FUMETTI DI ALEX GRAHAM E GLI INEDITI DEI BUILT TO SPILL

“When the Wind Firget Your Name” è firmato Sub Pop. Martsch, sì, Doug Martsch, rimpolpa la band di musicisti caldi di Brasile e ripaga l’attesa. C’è da divertirsi.

3. I PARKWAY DRIVE FIRMANO DI NUOVO PER EPITAPH

Un azzeccatissimo videoclip metalcore sulla paralisi del sonno: Applausi.

“Darker Still” esce con la Epitaph Records il 9 settembre, in concomitanza col tour europeo che vedrà la band a Lipsia. Ultima data: 3 ottobre, a Cardiff.

2. IL MELODIC HARDCORE DEI CIGAR, 23 ANNI DOPO

Si chiama “The Visitor”, il nuovo dei Cigar. Nel frattempo, ci hanno concesso solo un piccolo assaggio di quel che sarà. E mi permetto di farvi notare una sottigliezza, musica a parte: guardateli, come ne vanno fieri!

1.HOLY FAWN: DIECI NUOVI BRANI PROPRIO COME CE LI ASPETTAVAMO

“Dimensional Bleed” su Wax Bodega, la stessa etichetta dei Gates, degli Hot Mulligan e di Mat Kerekes dei Citizen, per intenderci.

Non aggiungerei molto altro, tranne che, adesso sì, si può ripartire.