Cover Aprile 2022: Wet Leg

La lunga corsa di Rhian Teasdale e Hester Chambers, aka Wet Leg, sta per arrivare al traguardo del debutto sulla lunga distanza: “Wet Leg” uscirà venerdì 8 Aprile per Domino Records.

Già dalla pubblicazione di “Chaise Longue” del giugno scorso – “un brano che segna indelebilmente il nostro tempo” per il buon Max Cavassa – le Wet Leg si sono concentrate sul divertimento: un senso dell’umorismo secco permea tutto l’album, grazie a una formula vincente di slacker rock e indie-pop da dancefloor per millennials (le due ragazze vanno per i trenta) e non solo.

“Wet Leg” offre musica triste per gente da party, e musica da party per persone tristi. È punk e trasandato, catartico e gioioso, ma soprattutto divertente. “In quanto donna, hai molta pressione addosso, quasi come se il tuo valore si misurasse solo su quanto tu sia bella o cool. Ma vogliamo essere sciocche e un po’ maleducate. Vogliamo scrivere canzoni che le persone possano ballare. E vogliamo che le persone si divertano, anche se non può essere sempre possibile”, rivela Rhian.

“Chaise Longue” e “Wet Dream” hanno collezionato da soli più di 8.5 milioni di streaming entrando in rotazione A-Lists della BBC 6, mentre “Too Late Now” è stato scelto come Hottest Record da BBC Radio 1. Infine suoneranno martedì 25 Ottobre 2022 ai Magazzini Generali di Milano. Tanto basta per prendersi la cover di Aprile sui nostri profili Facebook, Twitter e Instagram.

Foto in Home cortesia di Comcerto