SanSan, le foto del festival di Benicàssim

Il SanSan Festival è diventato il primo grande evento della stagione musicale spagnola nella storica località di Benicàssim che è legata a tanti festival che hanno marchiato a fuoco gli ultimi decenni.

Tra gli ospiti in un cartellone sempre eclettico Of Monsters and Men, Rigoberta Bandini, Love of Lesbian, Guitarricadelafuente e il grande ritorno de La M.O.D.A., pronti a sprigionare tutta l’energia del loro live dopo una pausa dalle scene.

Tutto le foto del nostro inviato Luca Fratoni.